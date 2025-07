Kim, da Coreia do Norte, promete vencer os EUA no aniversário da Guerra da Coreia

SEOUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que o país alcançará a vitória nas batalhas "anti-imperialistas e anti-EUA", ao marcar o aniversário do armistício da Guerra da Coreia, informou a mídia estatal neste domingo.

Kim "afirmou que nosso Estado e seu povo certamente devem alcançar a grande causa de construir um país rico com um exército forte e se tornar honrados vencedores no confronto anti-imperialista e anti-EUA", disse a agência de notícias estatal KCNA, referindo-se à visita do líder a um museu de guerra no dia anterior.

A Coreia do Norte assinou um acordo de armistício com os Estados Unidos e a China em 27 de julho de 1953, encerrando os combates na guerra de três anos. Generais dos EUA assinaram o acordo representando as forças das Nações Unidas que apoiaram a Coreia do Sul.

A Coreia do Norte chama o dia 27 de julho de "Dia da Vitória", embora o armistício tenha traçado uma fronteira dividindo a península coreana em uma área aproximadamente igual, após os dois lados terem feito grandes avanços durante a guerra.

A Coreia do Sul não comemora o dia com nenhum evento importante.

Mas em um discurso lido no domingo em uma cerimônia de comemoração em homenagem aos veteranos da Guerra da Coreia em Washington, D.C., o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, prometeu consolidar ainda mais a aliança do país com os Estados Unidos e proteger a liberdade e a paz.

"Por meio de esforços em vários campos, incluindo política, economia, segurança e cultura, fortaleceremos ainda mais a nobre aliança entre a Coreia do Sul e os EUA, forjada com sangue, e faremos ainda mais esforços para proteger firmemente a liberdade e a paz na Península Coreana", disse Lee.

Atualmente, a Coreia do Norte luta ao lado da Rússia na guerra na Ucrânia. Milhares de tropas norte-coreanas foram enviadas para a região russa de Kursk, e Pyongyang também forneceu munições à Rússia. A Coreia do Sul afirmou que pode enviar mais tropas em julho ou agosto.

Kim também visitou memoriais em homenagem aos veteranos da guerra de 1950-53, incluindo a Torre da Amizade, lembrando os soldados do Exército de Libertação do Povo Chinês que lutaram com os norte-coreanos, e se reuniu com soldados de um regimento de artilharia para comemorar o dia, informou a mídia estatal KCNA.

(Reportagem de Ju-min Park em Seul)