Justiça de Minas Gerais decreta prisão preventiva de homem que matou a própria mãe em BH

A Justiça de Minas Gerais decretou neste domingo, 27, a prisão preventiva de Matteos França Campos, homem acusado de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, em Belo Horizonte. O crime aconteceu no último dia 18, mas o suspeito foi detido pela polícia na última sexta-feira, 25.

A decisão foi determinada pela juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, que "decretou a prisão preventiva do réu", informou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O processo tramita em segredo de justiça. A reportagem ligou e enviou mensagens para a defesa de Matteos França Campos, que não retornou aos questionamentos.

Conforme a Polícia Civil, Campos confessou ter matado a mãe por esganadura após uma discussão acalorada, motivada por dívidas que ele teria acumulado em apostas online e em pedidos de empréstimos consignados. As investigações apontam que Campos, após esganar a professora, jogou o corpo da vítima embaixo de um viaduto em Vespasiano, cidade da Grande BH. Soraya foi encontrada dois dias depois, no dia 20.

O suspeito ainda viajou com amigos na sexta-feira à noite, momentos depois do crime, mas voltou no dia seguinte para a capital mineira alegando estar preocupado com a mãe, visto que Soraya não respondia às suas tentativas de contato. Os dois moravam na mesma residência.

Na terça, 22, quando a professora foi sepultada, ele chegou a postar nas redes sociais uma homenagem à vítima. Na última sexta, Campos foi detido pela polícia na casa do pai. Ele estava afastado do trabalho por conta de uma licença concedida em razão da morte da mãe. Na abordagem, ele confessou o crime, de acordo com os investigadores. Por ora, o caso é investigado como feminicídio.

Matteos Campos era funcionário público e trabalhava como assessor na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, desde 2021. Após a ser detido, ele foi exonerado do cargo. A saída foi confirmada em publicação no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais (DOE-MG) de sábado, 26.

A polícia ainda investiga a motivação para o crime - não há a confirmação ainda de que Matteos Campos estava com problemas financeiros - e se ele foi premeditado. Imagens de monitoramento também estão sendo analisadas.