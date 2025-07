Irlanda já paga até R$ 454,8 mil para quem quiser se mudar para suas ilhas

O governo da Irlanda paga até 70 mil euros (R$ 454,8 mil) para interessados em viver em uma de suas ilhas remotas da costa oeste do país.

O que aconteceu

As autoridades irlandesas renovaram no fim de junho o programa "Our Living Islands". A iniciativa, lançada em 2023 e com pretensões de durar até 2033, é um programa de combate à despopularização através de medidas como pagamento de bônus ao morador que se realocar para uma das 23 ilhas pouco habitadas do país.

Não é preciso ser cidadão irlandês para se candidatar a um dos pacotes de incentivo. No entanto, interessados devem ter o direito de residir no país, conforme as regras de visto já estabelecidas.

Entre as ilhas disponíveis estão as de Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere, entre outras. Juntas, as 23 ilhas do programa têm uma população combinada estimada de apenas 2.734 pessoas, de acordo com levantamento de 2016. Os locais são conhecidos pelos lindos e rústicos litorais e alguns serviram de pano de fundo ao filme "Banshees de Inisherin", que concorreu ao Oscar.

O objetivo do programa é garantir que "comunidades vibrantes e sustentáveis" continuem a existir nas ilhas. Além disso, ele serve como suporte cultural e meios de diversificar as economias locais, além de melhorar a infraestrutura e as moradias disponíveis nesta porção do país.

Imagem do filme "Os Banshees de Inisherin" (2022) Imagem: Divulgação

Como funciona

Os incentivos financeiros devem ser destinados para reformas de casas a serem compradas nas ilhas. Assim como as propriedades inscritas nos programas de "casas por 1 euro" na Itália e na França, as residências disponíveis nas remotas ilhas irlandesas estão em mau estado e precisam de reformas.

Cada bônus deve ser investido em propriedades residenciais, ou seja, não é válido para casas por temporada. Quem compra um imóvel nas ilhas deve se comprometer a viver nele como sua residência primária ou ainda o disponibilizar para aluguel de longo prazo junto às autoridades locais.

Ilhas Aran Imagem: Anna Winterstein/Getty Images/iStockphoto

Os valores de bônus são concedidos em faixas de até 50 mil (R$ 324,9 mil), dependendo da ilha, para propriedades desocupadas. No entanto, os candidatos podem receber até 20 mil euros (R$ 129,95 mil) a mais para as reformas de imóveis abandonados, que precisam de obras mais extensas.

Para se qualificar no programa, a propriedade da ilha precisa estar desocupada ou abandonada e tem que ter sido construída antes de 2007. Ela ainda deve ter permanecido desocupada por pelo menos dois anos antes da compra.

Novos proprietários devem residir ou alugar o imóvel por pelo menos dez anos antes de voltar a negociá-lo. Caso este regime não seja cumprido, será necessário devolver o bônus ao governo irlandês.

Até o fim de março de 2025, as autoridades irlandesas já haviam recebido 35 candidaturas ao incentivo. 22 já foram aprovadas, segundo informações do jornal The Independent. Para se candidatar, é só acessar o gov.ie/vacant-property-refurbishment-grant.