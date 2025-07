Ronilso: Imprevisível, Trump ainda pode mudar de ideia sobre tarifa de 50%

Em meio às tentativas de negociação do Brasil, a única possibilidade de adiamento do início do tarifaço - que irá taxar em 50% os produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos - está na imprevisibilidade do presidente Donald Trump, destacou o colunista do UOL Ronilso Pacheco hoje (27) ao UOL News.

A única possibilidade de adiamento dessa sanção chamada de tarifa será uma mudança de ideia de Donald Trump. A gente segue no fluxo das discussões que é uma decisão que não segue nenhuma lógica comercial, política ou diplomática que faça sentido, mas uma intromissão na qual o Trump está decididamente comprometido — uma vez que ele tem relações pessoais com toda essa questão desde que uma das suas redes junto com redes de outros parceiros financiadores de big techs estão diretamente envolvidas na resposta da justiça brasileira com relação às redes sociais.

Ainda assim, eu acho que Trump é imprevisível o bastante para mudar de ideia conforme ele acorde no dia, mas tudo que nós temos é o Brasil precisando pensar alternativas para lidar com isso.

Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Na visão de Pacheco, o presidente dos Estados Unidos tem entregue uma administração interna ruim, o que pode resultar na necessidade de que ele diminua as intervenções a demais países e passe a olhar mais para dentro.

Trump tem deixado um rastro de má administração interna muito forte, que gradativamente e relativamente em pouco tempo vai se voltar contra ele. Um dos itens de uma pesquisa recente diz que Trump tem tido prioridades erradas.

Essas prioridades erradas têm a ver com a maneira com a qual Trump se assumiu como senhor do mundo, uma espécie de política de pura truculência a partir do poder e do tamanho dos Estados Unidos, mas não só. O governo Trump não tem entregado [resultados] para o povo americano e a inflação nos Estados Unidos tem aumentado.

Uma hora esse desejo incansável de coagir nações estrangeiras vai cobrar uma conta da falta de resposta internamente. E a cobrança disso pode ter um papel fundamental de virada na política de Donald Trump, fazendo com que ele olhe mais para dentro e deixe mais de ser senhor do mundo.

Ronilso Pacheco

