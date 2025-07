Hostilidades continuam entre Tailândia e Camboja, na véspera de negociação impulsionada por Trump

A Tailândia informou que negociações ocorrerão na Malásia com o Camboja na segunda-feira, após os combates entre os dois países terem entrado no quarto dia neste domingo (27). Líderes tailandeses e cambojanos afirmaram no sábado (26) que estavam abertos a um cessar-fogo, em conversas telefônicas separadas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Depois, entretanto, se acusaram mutuamente de alimentar as hostilidades. Os dois países enfrentam o episódio mais grave das relações bilaterais desde 2011, relacionado à disputa pela demarcação da fronteira comum entre ambos. Trocas de tiros, principalmente de artilharia, e ataques aéreos deixaram pelo menos 34 mortos e deslocaram cerca de 200 mil pessoas desde quinta-feira (24).

Bangkok anunciou nesta noite (hora local) que o primeiro-ministro interino tailandês, Phumtham Wechayachai, viajará para a Malásia na segunda-feira, no que pode ser seu primeiro encontro com o homólogo cambojano, Hun Manet, que também é esperado. As discussões visam "ouvir todas as propostas" e "restaurar a paz", afirmou o gabinete do primeiro-ministro tailandês, em um comunicado.

Phnom Penh ainda não respondeu a este anúncio, mas na conversa com Trump, Hun Manet reiterou que o Camboja apoia a proposta de cessar-fogo imediato e incondicional.

O primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, ofereceu assistência como mediador na quinta-feira. A Malásia ocupa a presidência rotativa da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) este ano, da qual Tailândia e Camboja são membros.

Tarifas alfandegárias

Donald Trump anunciou no sábado, após conversar com Hun Manet e Phumtham Wechayachai, que seus dois países estavam prontos para se reunir para chegar a um cessar-fogo. Tailândia e Camboja, que dependem de exportações, também estão em discussões com a Casa Branca sobre o aumento das tarifas alfandegárias que deve ser aplicado a eles em 1º de agosto.

Trump afirmou que era "inadequado" retornar à mesa de negociações sobre a questão comercial antes de os conflitos cessarem, em uma mensagem em sua rede social Truth. França, União Europeia, China e Nações Unidas têm, nos últimos dias, feito apelos ao diálogo e ao fim do conflito.

No domingo, Tailândia e Camboja relataram trocas de tiros de artilharia a partir das 4h30 perto de templos disputados, onde os primeiros confrontos eclodiram na quinta-feira. A porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, declarou que Bangkok cometeu "atos de agressão deliberados e coordenados", denunciando as "mentiras" e os "falsos pretextos" dos tailandeses, que ela considera culpados de uma "invasão ilegal". O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, por sua vez, relatou "fogo de artilharia pesado" do exército cambojano contra "casas de civis" na província de Surin.

"Qualquer fim das hostilidades é impossível enquanto o Camboja demonstrar flagrante falta de boa-fé e continuar a violar repetidamente os princípios fundamentais dos direitos humanos e do direito humanitário", alertou a diplomacia tailandesa.

O exército tailandês também acusou o Camboja de usar "armas de longo alcance".

Múltiplas frentes

Nos últimos dias, o conflito se espalhou, abrangendo múltiplas frentes, às vezes a centenas de quilômetros de distância, desde a província tailandesa de Trat, popular entre os turistas no Golfo da Tailândia, até uma área apelidada de "Triângulo Esmeralda", pela proximidade com o Laos.

As relações diplomáticas entre os dois países vizinhos, ligados por ricos laços culturais e econômicos, estão em seu ponto mais baixo em décadas. Os confrontos em curso deixaram oficialmente 21 mortos do lado tailandês, incluindo oito soldados, e 13 mortos, dos quais cinco soldados, do lado cambojano.

Mais de 138 mil tailandeses evacuaram áreas de alto risco, de acordo com Bangkok, e mais de 80 mil cambojanos fizeram o mesmo, de acordo com Phnom Penh.

Tailândia e Camboja disputam a demarcação de sua fronteira comum, estabelecida durante o domínio da Indochina Francesa. Antes dos conflitos atuais, o episódio mais violento relacionado a essa disputa foi o conflito ao redor do templo Preah Vihear, entre 2008 e 2011. Esses confrontos deixaram pelo menos 28 mortos e dezenas de milhares de desabrigados.

Com informações da AFP