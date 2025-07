Governo diz que está aberto a debate comercial, mas soberania é inegociável

A menos de uma semana da entrada em vigor do tarifaço de 50% a produtos nacionais imposto por Donald Trump, o governo brasileiro afirmou na noite de hoje que está "aberto ao debate das questões comerciais".

O que aconteceu

Governo se disse aberto a negociações comerciais, mas que a soberania do país é inegociável. "A soberania do Brasil e o Estado democrático de direito são inegociáveis. No entanto, o governo brasileiro continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais", afirmou em nota o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços."

Ministério ressaltou ainda que o governo brasileiro busca negociação. "Desde o anúncio das medidas unilaterais feito pelo governo norte-americano, o governo brasileiro, por orientação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem buscando negociação com base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou ideológica."

Leia a nota na íntegra

Desde o anúncio das medidas unilaterais feito pelo governo norte-americano, o governo brasileiro, por orientação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem buscando negociação com base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou ideológica. Reiteramos que a soberania do Brasil e o estado democrático de direito são inegociáveis. No entanto, o governo brasileiro continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais, em uma postura que já é clara também para o governo norte-americano. O Brasil e os Estados Unidos mantêm uma relação econômica robusta e de alto nível há mais de 200 anos. O governo brasileiro espera preservar e fortalecer essa parceria histórica, assegurando que ela continue a refletir a profundidade e a importância de nossos laços. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Chanceler do Brasil vai aos EUA

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, desembarcou hoje em Nova York em meio à crise. Vieira participará de uma discussão de alto nível na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a "solução pacífica da questão da Palestina e a implementação da solução de dois Estados".

Vieira mandou um emissário na semana passada a Washington para sondar condições para a sua presença no país. O emissário sondou ainda a disposição do lado americano para tentar destravar as negociações de tarifas em nível ministerial.

Até agora, não houve sinal verde nem bloqueio à iniciativa. Junto à embaixada do Brasil nos EUA, o emissário de Vieira trabalhou em contatos com interlocutores da Casa Branca, deixando clara a disposição do ministro para negociar com qualquer interlocutor de alto nível determinado por Trump qualquer tema da agenda comercial.

Até agora, não houve qualquer avanço em termos de negociação. A Casa Branca tem condicionado a abertura de diálogo à interrupção do caso em que Bolsonaro é réu por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, entre outros crimes, que ele nega.

Trump tem chamado de "caça às bruxas" o julgamento de Bolsonaro. O presidente dos EUA tem ainda ecoado o discurso que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo têm repetido há meses a congressistas republicanos e a funcionários da gestão Trump na capital americana.

O grupo de senadores brasileiros que está nos EUA fez uma reunião de alinhamento na noite do domingo. O encontro teve a presença dos senadores que estão em Washington, como Rogério Carvalho (PT-SE). Os senadores Carlos Viana (Podemos-MG) e Jaques Wagner (PT-BA) desembarcaram na capital americana para se juntar à delegação. As agendas e compromissos oficiais começam na segunda-feira.