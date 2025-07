Distribuição de ajuda em Gaza é 'armadilha mortal', diz diretora da ONU

A distribuição de ajuda humanitária em Gaza feita pela GHF (Fundação Humanitária de Gaza) é uma "sádica armadilha mortal", disse Juliette Touma, diretora de comunicação da UNWRA, agência da ONU de ajuda aos refugiados palestinos, em vídeo datado de 22 de julho e publicado hoje nas redes sociais da organização.

O que ela disse

Atiradores abrem fogo contra multidões. "O chamado esquema de distribuição GHF é uma sádica armadilha mortal. Atiradores abrem fogo aleatoriamente contra multidões, como se tivessem recebido licença para matar. É uma caçada massiva de pessoas com total impunidade. Esse não pode ser o nosso novo normal. A ajuda humanitária não é trabalho de mercenários", disse Touma.

Fala de Touma não se refere ao ato de hoje em Gaza. Israel deu uma "pausa tática" na guerra para que alimentos e ajuda humanitária pudessem chegar por via aérea e por caminhões à população.

Médicos, enfermeiros, jornalistas e agentes humanitários estão com fome. "Médicos, enfermeiros, jornalistas, agentes humanitários que integram a equipe da UNRWA estão com fome. Muitos desmaiam devido à fome e à exaustão enquanto cumprem suas funções reportando atrocidades ou aliviando parte do sofrimento. Enquanto isso, procurar comida se tornou mortal com os bombardeios", disse Touma.

Mães usam sacolas plásticas como fraldas, enquanto estoques aguardam para entrar em Gaza. "Mães estão usando sacolas de plástico em vez de fraldas. Lembramos que nós na UNRWA temos estoques de suprimentos de higiene incluindo fraldas para crianças e para adultos esperando fora dos portões de Gaza", disse.

Mídia internacional precisa entrar em Gaza. Touma diz ainda que "é tempo para a mídia internacional entrar em Gaza para ver os fatos e ajudar a reportar informações em primeira mão sobre os horrores que as pessoas em Gaza estão vivendo".

#Gaza: "The so-called GHF distribution scheme is a sadistic death trap. Snipers open fire randomly on crowds, as if they're given a license to kill. Humanitarian assistance is not the job of mercenaries."



July 27, 2025

O que é a GHF

A GHF é uma organização de ajuda apoiada pelos Estados Unidos e por Israel. A entidade é acusada de atender a objetivos militares israelenses e violar os princípios humanitários fundamentais.

A GHF começou a distribuir cestas básicas em 26 de maio. A distribuição pela fundação ocorreu após mais de dois meses de bloqueio imposto por Israel à entrada de qualquer ajuda humanitária e apesar dos alertas sobre o risco de fome.

A ONU acusa o Exército israelense de matar mais de 1.000 pessoas que tentavam obter ajuda em Gaza desde então. A grande maioria das mortes ocorreu perto das instalações da fundação GHF.

Pausa nos ataques

O Exército de Israel começou hoje uma "pausa tática" nos ataques a áreas da Faixa de Gaza. O objetivo é permitir a entrada de ajuda humanitária terrestre. Entre ontem e hoje, seis pessoas morreram de fome, segundo o governo local.

Pausa está em vigor e vai das 10h às 20h no horário local (4h às 14h no horário de Brasília). A medida acontece após semanas de pressão internacional para envio de ajuda aos palestinos, que têm sofrido com desnutrição e sem acesso a comida ou água potável.

Caminhões de ajuda humanitária foram vistos na fronteira sul do país. Segundo a agência de notícias AFP, os veículos carregados com sacos brancos entraram pela passagem de Kerem Shalom, perto da fronteira com o Egito, e serão inspecionados antes de seguir viagem para a área de Rafah. Eles têm bandeira do Crescente Vermelho egípcio e dos Emirados Árabes Unidos.

Mortes por fome em Gaza

Neste fim de semana, 11 mortes por desnutrição severa aconteceram no país, segundo o Ministério da Saúde. Seis delas foram de ontem para hoje. Entre as 133 vítimas mortas desde o começo da guerra estão 87 crianças.

Cem mil crianças com menos de dois anos têm risco de morrer nos próximos dias se a ajuda humanitária não entrar. O número alto tem relação direta com a "completa falta de leite e de suplementos nutricionais", segundo o governo palestino. Entre as crianças em risco estão 40 mil bebês com meses de vida.