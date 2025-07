Frente fria traz vento forte para SP e ressaca para o litoral; veja previsão do tempo

Uma frente fria chega nesta segunda-feira, 28, com ventos fortes e ressaca e todo o litoral paulista. O alerta de ventania da Defesa Civil Estadual se estende para outras regiões, como a cidade de São Paulo, a região metropolitana, Itapeva, Sorocaba e Campinas.

A Faixa Leste do Estado será a mais afetada, segundo o alerta divulgado no último final de semana. Pode chover, mas a previsão dos meteorologistas aponta pancadas isoladas com volumes pouco expressivos.

A Defesa Civil aponta risco para queda de árvores, destelhamentos e prováveis danos a estruturas por conta dos ventos intensos. A orientação é para que as pessoas não se abriguem sob estruturas metálicas frágeis, como tendas e coberturas improvisadas.

São indicadas ainda medidas preventivas, como reforçar o fechamento de janelas e remoção de objetos soltos em áreas externas, como vasos, bicicletas, lonas e mobiliário e jardim.

A Defesa Civil recomenda ainda evitar deixar veículos próximos a postes ou árvores e manter distância de fiações elétricas caídas.

Em casos de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

As ondas no litoral paulista podem atingir até 3 metros de altura, segundo o comunicado de alerta à população. E recomenda atenção especial aos condutores de embarcações de pequeno porte, pescadores, praticantes de esportes aquáticos e turistas nas praias.

A frente fria se afasta do Estado na terça-feira, 29, dando lugar a uma massa de ar polar que provoca queda nas temperaturas.