Brasileiro é preso pela imigração nos EUA: 'Foi buscar filha e não voltou'

Casado com uma americana e com o pedido de green card em andamento, um designer brasileiro foi preso em 11 de julho por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nas Ilhas San Juan, nos EUA, sob suspeita de visto vencido —e agora sua família tenta tirá-lo da prisão.

O que aconteceu

Guilherme Lemes Cardoso e Silva, 35, foi alvo de uma operação organizada por agentes do ICE. Segundo a esposa, a cabeleireira e maquiadora Rachel Leidig, 36, até sete viaturas sem identificação esperavam o brasileiro em uma estrada particular, no momento em que ele saía para buscar a filha. Durante a abordagem, agentes arrancaram o celular de suas mãos, o algemaram nos pulsos e tornozelos e o levaram de barco até o continente, diz a esposa.

Rachel está grávida de sete meses. O casal se casou em abril deste ano, após descobrir a gravidez, e o processo de regularização já estava em curso, com petição de green card protocolada pelo advogado. Formado em direito em Goiânia, Guilherme já trabalhava com design antes de se mudar para os EUA, onde continuou atuando como ilustrador.

Enquanto aguarda a decisão da Justiça migratória, Guilherme segue preso no centro de detenção de Tacoma, no estado de Washington. Antes de chegar à unidade, passou 38 horas em uma cela provisória em Ferndale, onde dormiu no chão e vomitou devido à alimentação ruim, segundo relato da esposa. O consulado brasileiro foi acionado, mas afirmou que sua atuação se limita ao monitoramento da integridade física.

A prisão

Rachel afirma que o marido desapareceu sem aviso e que só soube da prisão horas depois. "Ele saiu para buscar a filha na escola e nunca mais voltou. Eu só soube que ele estava detido quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Era ele, do centro de detenção."

Ela relata viver agora um "filme de terror" enquanto tenta cuidar da gestação e organizar a defesa. "Estávamos prestes a fazer o primeiro ultrassom juntos. Em vez disso, passo os dias chorando, lidando com advogados e dormindo sozinha. É cruel. O ICE é desumano."

Ele não é um criminoso. É um pai, um marido, um artista maravilhoso. Já tínhamos protocolado o I-130 [petição para estabelecer relação familiar válida entre um cidadão americano e um estrangeiro] e estávamos aguardando. O que aconteceu foi um abuso de poder.

Rachel Leidig

A vida nos EUA

O casal se conheceu em 2023 e decidiu se casar após a descoberta da gravidez. "Foi amor à primeira vista. A gente se conectou de uma forma muito profunda, com muita leveza. Nos casamos porque queríamos formar uma família juntos", conta Rachel.

Ela afirma que Guilherme, que vive nos EUA desde 2016, atua como designer e ilustrador para clientes de vários estados norte-americanos. "Ele é brilhante, talentoso, sensível. As pessoas adoram trabalhar com ele. Nunca conheci alguém tão comprometido com a arte e com a família."

A americana relata que ele sempre cuidou da filha com dedicação. "Ele é um pai incrível. A menina ama ele. Estava animada para ter um irmãozinho. E agora está tentando entender por que o pai sumiu de repente."

Desde a prisão, a gestação se tornou angustiante. "Tenho contrações de estresse. Tento manter a calma pelo bebê, mas tudo é difícil. Fazer exames, comer, andar pela casa. Me sinto perdida. Ele deveria estar aqui. Estávamos montando o quartinho do bebê."

Susto no Brasil

A advogada Lara Cardoso, 32, irmã de Guilherme, diz que a notícia da prisão causou comoção na família. "Foi um susto imenso, daqueles momentos da vida que custamos a acreditar que estão acontecendo. A Rachel nos avisou assim que recebeu a primeira ligação dele."

Ela conta que o irmão construiu uma trajetória artística sólida nos EUA. "Hoje ele tem trabalhos lindos espalhados por vários lugares do país. Criou uma identidade, amadureceu e se tornou um profissional respeitado por colegas e amigos."

A família acompanhava de perto o relacionamento e a gravidez. "Eles estavam radiantes com a notícia. Sempre soubemos que tudo estava sendo feito dentro da legalidade."

Lara procurou a embaixada brasileira, mas foi informada sobre os limites da atuação. "É duro perceber que estamos de mãos atadas. Meu irmão não é um número no sistema. Ele tem uma vida, uma história, uma família."

O ICE é a agência de imigração dos Estados Unidos, responsável por prender e deportar imigrantes em situação irregular. Criado em 2003, o órgão endureceu suas ações durante o governo Donald Trump, intensificando prisões, inclusive de pessoas sem antecedentes criminais. A atuação foi alvo de críticas por separar famílias e usar métodos considerados abusivos por entidades de direitos humanos.

O Itamaraty foi questionado sobre o caso, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

Rachel está grávida de sete meses Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Campanha para pagar advogados

Amigos e familiares criaram uma campanha de arrecadação para custear a defesa e sustentar Rachel. A meta é reunir US$ 25 mil (cerca de R$ 140 mil) no GoFundMe. "Como sou autônoma e não tenho licença-maternidade, estou totalmente desamparada financeiramente. Além disso, os custos com advogados não param de crescer", diz ela.

Uma audiência de fiança está marcada para o dia 29 de julho, em Washington. Até lá, Guilherme segue preso no Northwest ICE Processing Center.