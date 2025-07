Irrigador oral ajuda a limpar cantinhos difíceis nos dentes; confira teste

Como você limpa os seus dentes? O uso de escova e fio dental é a resposta mais comum, mas há um outro aparelho que pode dar uma força na hora de manter a sua boca limpa: os irrigadores orais.

O que esses aparelhos fazem é emitir pulsos de água em alta pressão para ajudar a limpar os cantos mais difíceis de acessar dentro da boca. Mas como será que é usar um desses no dia a dia? Testamos o Clearpik Professional, da Multi, e contamos como foi a experiência.

O que mais eu gostei

Facilidade de uso. Basta conectar o aparelho na tomada, preencher o reservatório com água, encaixar um dos bicos e sair usando. De verdade: todos os possíveis comandos, como o controle de intensidade do pulso de água, bem como itens que precisam ser encaixados, como as pontas, não exigem procedimentos complexos para funcionar.

O único cuidado, especialmente para quem tem dentes e gengivas mais sensíveis, é não utilizar o aparelho em potência máxima, o que pode causar incômodo.

Sensação de boca limpa. De fato, o irrigador bucal deixou uma sensação de boca mais limpa desde que passei a usá-lo. Ele conta com sete bicos, incluindo três convencionais; um limpador de língua; um voltado a quem usa aparelho ortodôntico e dois removedores de placa. Confesso que acabei usando muito mais o bico tradicional que, por si só, já garantiu bons resultados.

Imagem: Rodrigo Lara

Higienização por luz UV. O Clearpik Professional possui um compartimento com luz UV para esterilizar os acessórios. É uma garantia extra de que os bicos estarão limpos e prontos para uso sempre que você for fazer a limpeza dos dentes.

Pontos de atenção

Tamanho. A ideia mais óbvia é deixar o aparelho sobre a pia do seu banheiro, afinal ele deve ser usado sobre a cuba para que a água seja drenada. A questão é que você precisará de uma boa dose de espaço, já que o aparelho mede cerca de 18 centímetros de largura, 12 cenímetros de profundidade e 22 centímetros de altura.

Se espaço é problema e você quer ter um irrigador oral, talvez seja interessante procurar modelos compactos, que têm tamanho similar ao de uma escova elétrica.

Construção. O Clearpik Professional é feito de um plástico que passa a impressão de ser frágil. Durante o teste, em nenhum momento houve problemas, mas é bom ter em mente que o aparelho requer um cuidado adicional para se evitar impactos que possam causar danos.

Falta mais detalhes de uso. Ainda que o manual de instruções seja completo na explicação sobre a utilização básica do produto, faltam explicações mais detalhadas sobre como usar corretamente os bicos mais específicos do aparelho.

Irrigador não substitui fio dental e escova

Os irrigadores orais não devem ser usados como a única forma de higienizar os dentes. "Eles não substituem o fio dental, por exemplo. Sendo assim, eles são mais um acessório para o paciente na remoção do biofilme dental", Márcia Pinho, cirurgiã dentista e professora do curso de Odontologia da PUC Campinas.

Pinho destaca que esses aparelhos também são bastante indicados para pacientes com quadros específicos. "A maior vantagem que eu vejo nos irrigadores são para pacientes desdentados totais, que fazem uso de prótese total fixa", diz a especialista. Segundo ela, quem usa aparelho ortodôntico também tende a se beneficiar.

"Para todos os pacientes, eu indico fio dental para limpeza das áreas interproximais, regiões entre os dentes, lugar aonde a escova normal não chega. E há opções para quem acha difícil o uso do fio dental, como o varal, que é uma fio dental armado, e as escovas interdentais de silicone, ou pick dental", complementa.

Por fim, ela ressalta que o uso de irrigadores é seguro, mas que o ideal é ter acompanhamento. "Eles não são fortes como os jatos profissionais de bicarbonato e eritridol que, em condições erradas, podem causar lesões. Mas é importante ressaltar que o paciente sempre deve ter acompanhamento de um profissional na instrução da higiene oral e, portanto, na utilização dos irrigadores", afirma.

O que mudou para mim?

Foram pouquíssimos os dias que não utilizei o Clearpik desde a sua chegada à minha casa e, fora a adaptação inicial, não tive qualquer dificuldade para utilizá-lo.

A sensação é a de que, ao lado do fio dental e da escova, ele permitiu que eu fizesse a limpeza em áreas mais inacessíveis da boca, ajudando tanto na eliminação de restos de alimentos presos aos dentes, como na higiene geral da minha boca.

Para quem eu indico

Pessoas que se preocupam com a higiene oral e procuram formas de deixar seus dentes mais limpos. Ele também tende a ser um grande aliado para quem usa aparelho ortodôntico e próteses.

Mas lembre-se que é preciso ter um bom espaço no banheiro para acomodar o aparelho.

*Com informações de matéria publicada em 03/09/2024.

