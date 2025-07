EUA divulgam resultado de investigação sobre importações de chips em duas semanas

Por Andrew Gray e Andrea Shalal

TURNBERRY/EDIMBURGO, Escócia (Reuters) - O governo Trump anunciará os resultados de uma investigação de segurança nacional sobre as importações de semicondutores em duas semanas, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, neste domingo, quando o presidente Donald Trump sugeriu que tarifas mais altas estavam no horizonte.

Lutnick disse a jornalistas, após uma reunião entre Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que a investigação foi um dos "principais motivos" pelos quais a União Europeia buscou negociar um acordo comercial mais amplo que "resolvesse tudo de uma só vez".

Trump disse que muitas empresas estariam investindo na fabricação de semicondutores nos Estados Unidos, incluindo algumas de Taiwan e de outros lugares, para evitar serem atingidas por novas tarifas.

Ele disse que von der Leyen havia evitado as tarifas pendentes sobre chips "de uma maneira muito melhor".

Trump e von der Leyen anunciaram um novo acordo comercial que inclui tarifas gerais de 15% sobre as importações da UE que entram nos Estados Unidos.

Trump disse que o acordo inclui automóveis, que enfrentam uma tarifa mais alta de 25% sob uma ação tarifária setorial separada.

Em abril, o governo Trump disse que estava investigando se a grande dependência de importações estrangeiras de produtos farmacêuticos e semicondutores representava uma ameaça à segurança nacional.

A investigação, conduzida de acordo com a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962, poderia estabelecer as bases para novas tarifas sobre as importações em ambos os setores.

(Reportagem de Andrew Gray e Andrea Shalal)