Estudo de psicodélicos contra depressão tem resultado promissor, diz médico

O psiquiatra Dartiu Xavier afirmou que psicodélicos têm apresentado resultados promissores como forma de tratamento para pacientes depressivos. No videocast Alt Tabet, do Canal UOL, o médico, que coordena um setor de pesquisa com psicodélicos na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, aponta que tudo ainda está em fase de testes, mas essas substâncias despontam como possíveis formas de tratamento alternativo.

Xavier destacou que os psicodélicos podem ser uma alternativa aos pacientes depressivos que são "resistentes ao tratamento convencional". "Pessoas com depressão podem responder muito bem com psilocibina, mas também para pessoas estresse pós-traumático e dependência de álcool, como tratamento alternativo. Mas é algo ainda em investigação e no Brasil só é feito em contexto de pesquisa, não em consultório".

Apesar de ainda está em fase de estudos, os resultados já obtidos "são promissores". "A maioria dos psicodélicos não causa dependência, talvez a exceção seja cetamina, embora seja um fenômeno raro. Essas são drogas mais, digamos, experimentais", explica.

Internação compulsória por droga falha em mais de 90% dos casos

Dartiu aponta que internar compulsoriamente não é a solução para combater a dependência química. "A internação forçada funciona esporadicamente. Entretanto, em mais de 90% dos casos, as pessoas voltam a utilizar depois da internação compulsória".

Qual é a 'pior' droga? Médico explica

Dartiu utilizou estudo feita pela Imperial College de Londres, que considerou os "danos físicos, biológicos, psicológicos e sociais" das drogas. Nesse sentido, "a conclusão foi de que o álcool é a pior de todas as drogas em termos de danos e agressividade ao organismo". "Em uma escala de 0 a 100, o álcool pontua 75; a cocaína pontua menos que 40; maconha pontua 20; e se pegar os cogumelos mágicos pontuam menos de 10, ou seja, psicodélicos são drogas seguras", completa.

O psiquiatra ressaltou que drogas como crack e cocaína envolvem também o contexto socioeconômico de quem usa. "Quem mais consome crack e cocaína é a população de rua, em situação de miséria social".

