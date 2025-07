Em Buenos Aires, Bruna Takahashi e Hugo Calderano conquistam 1º título

Após dez meses de parceria nas duplas mistas, os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram seu primeiro ouro na noite deste sábado (26), na disputa do WTT Contender de Buenos Aires, na Argentina.

Na final, a dupla brasileira - que também é um casal fora da quadra - derrotou a parceria formada pelos indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade por 3 sets a 0, com parciais de 17-15, 11-7 e 13-11.

Calderano busca o título individual

Antes do título na Argentina, o melhor resultado era uma prata no WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia.

Cerca de duas horas depois da final nas duplas mistas, Hugo Calderano entrou em quadra novamente, desta vez na chave de simples, tentando alcançar a grande final.

O adversário, o japonês Hiroto Shinozuka, não foi páreo para o brasileiro, sendo derrotado por 3 sets a 0, parciais de 11-5, 11-5 e 11-8.

Na grande decisão, marcada para as 16h15 deste domingo (27), Calderano, número 3 do mundo, vai encarar outro japonês: Mizuki Oikawa, que aparece na posição número 106 do ranking mundial.