Em ano de COP, Congresso tem 44 projetos que mexem em políticas ambientais

O Congresso tem 44 propostas em andamento que mudam leis ambientais, na contramão do que vai ser discutido na COP30, em novembro, a ser realizada em Belém. O ato final dos congressistas, antes de saírem de férias, foi aprovar uma pauta-bomba que dá R$ 30 bilhões em créditos ao agronegócio.

O que aconteceu

Levantamento do Observatório do Clima reuniu projetos que a entidade afirma serem nocivos ao meio ambiente. Entre eles, está o projeto que flexibiliza as regras para a obtenção de licença ambiental.

PL do licenciamento ambiental passa no Congresso depois de anos em discussão. Os deputados aprovaram na madrugada de 17 de julho o projeto que flexibiliza regras para obter a licença ambiental para obras e atividades de exploração, como mineração e extração de petróleo. Ele foi analisado pela Câmara em 2021 e passou por diversas modificações desde então. O presidente Lula (PT) tem 15 dias úteis, a partir da aprovação do projeto para sancionar ou vetar total ou parcialmente a proposta. O prazo termina em 6 de agosto,

Governo quer solução mediadora para mudar trechos. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse a jornalistas na última semana que o governo vai propor uma alternativa, mas não especificou em qual área do projeto há mudanças a serem feitas. "Tem pontos que nós vamos ter que reverter em uma negociação ou medida provisória com o Congresso", afirmou, na última segunda. O Congresso tem o poder de derrubar os eventuais vetos presidenciais.

"Autolicenciamento" é criticado. O PL do licenciamento ambiental amplia a LAC (Licença por Adesão e Compromisso) para empreendimentos maiores. Antes, só era usada em obras de baixo impacto. A LAC permite que o empreendedor consiga obter a licença ambiental ao assinar um termo de compromisso com os requisitos legais, sem a necessidade de uma análise técnica.

A gente imagina que o ponto da LAC vai ser um dos pontos que serão vetados [por Lula]. É um dos mais polêmicos. O que essa legislação quer fazer é incluir empreendimentos de médio impacto. O empreendimento de médio impacto é como onde foi a tragédia de Brumadinho, por exemplo. Então é um perigo, além de tudo.

Mariana Lyrio, assessora de relações institucionais do Observatório do Clima, ao se referir ao rompimento da barragem que resultou em 270 mortos em 2019 em Minas

O relator do projeto, Zé Vitor (PL-MG), rebate a acusação de fragilização da fiscalização. O deputado é coordenador político da FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio) e disse que não há afrouxamento das leis, mas adoção de padrões e estabelecimento de prazos.

A bancada ruralista diz crer que haverá judicialização do assunto. Os parlamentares reclamaram que a esquerda recorre ao STF (Supremo Tribunal Federal) para reverter resultados desfavoráveis no plenário.

Críticas também no exterior, com pressão da ONU. Segundo o chefe do escritório de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) na América do Sul, Jan Jarab, a proposta aprovada "distorce por completo o sistema de proteção ambiental brasileiro, que já apresentava sérias imperfeições".

Entidade cita mais exemplos de leis de impacto na proteção ambiental. "Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente conseguiu impedir o avanço dos projetos que a gente chama de 'pacote da destruição'. Depois, no governo Lula, infelizmente, com esse Congresso, a coisa andou. Teve a aprovação do marco temporal e do 'PL do Veneno', por exemplo", disse a representante do Observatório do Clima Mariana Lyrio.

Há 44 propostas em tramitação que, se aprovadas, podem causar prejuízo ambiental. A organização fez um levantamento de todos os projetos que estão em andamento no Congresso. Entre eles, a PEC das praias, que transfere os terrenos de Marinha (propriedades públicas) aos ocupantes. A proposta teve pedido de vista na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado em dezembro de 2024 e ainda não tem data para retornar à análise.

Mata Atlântica, marco temporal e grilagem. Há ainda o PL 364 de 2019, que flexibiliza as regras para o uso de áreas de Mata Atlântica, a PEC 48 de 2023, que tenta inserir o marco temporal na Constituição para demarcação de terras indígenas —está em tramitação no Senado— e os PLs 510 de 2021 e 2.633 de 2020 que liberam ocupações de terras públicas, inclusive em áreas griladas ou desmatadas ilegalmente.

Projetos relacionados ao desmatamento. Segundo o levantamento, são 18 propostas relacionadas ao afrouxamento das regras contra o desmatamento. Entre elas, o PL 2.374 de 2020 que propõe que as áreas devastadas até maio de 2012 sejam regularizadas mediante a compensação ambiental em dobro do lote desmatado. Esse projeto está avançado e aguarda o envio de emendas no plenário do Senado.

Mais sobre a mata atlântica. Já o PL 2.250 de 2025 altera a Lei da Mata Atlântica para permitir a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração para fins de loteamento. Ele ainda precisa de parecer do relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara.

Outras propostas relacionadas ao licenciamento ambiental. O PL 5.822 de 2019 e o PL 2.623 de 2022 autorizam o garimpo de pequeno porte em florestas nacionais. Ainda abrem brecha para a mineração em áreas de conservação. Eles tramitam em três comissões na Câmara.

Projetos sobre terras de comunidades indígenas. A PEC 59 de 2023 transfere a competência para a demarcação de terras indígenas do Executivo para o Legislativo, enquanto o PL 4.740 de 2024 promove visão xenofóbica ao considerar os indígenas como "estrangeiros" para o acesso a direitos e políticas públicas. A PEC está parada na CCJ do Senado desde 2023. Já o PL aguarda o parecer do relator na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.