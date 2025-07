População saqueia caminhões de comida em Gaza; fome matou mais de 130

Do UOL, em São Paulo

Caminhões que faziam a distribuição de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza foram saqueados pela população faminta após cruzar a fronteira do enclave hoje.

O que aconteceu

Cerca de dez veículos cruzaram a fronteira com insumos para a Cidade de Gaza, mas nem todos chegaram ao destino. "Muitos cercaram os caminhões. A população, que estava desesperada por um saco de farinha, saqueou os veículos", afirmou o jornalista Hani Mahmoud, da Al Jazeera, que está no local.

População foi vista em cima dos caminhões, retirando os sacos e carregando os insumos nas costas. Imagens divulgadas por agências de notícias mostram que algumas pessoas ficaram feridas na confusão para tentar pegar os alimentos.

27.jul.2025 - Palestinos carregam sacos de comida após ajuda humanitária chegar em Gaza Imagem: Dawoud Abu Alkas/Reuters

O saque da carga preocupa, já que os alimentos iriam para a cidade mais populosa do enclave. O medo da população, segundo o jornalista, é de que a comida que deveria ser distribuída seja vendida no mercado paralelo por preços abusivos.

Cenas de desespero foram vistas no primeiro dia da "pausa tática" de Israel para permitir a entrada de ajuda humanitária. Após pressão internacional, o país de Benjamin Netanyahu anunciou que pausará todos os dias por 10 horas os ataques para que corredores humanitários levem alimentos até três pontos de Gaza. A pausa de hoje vai durar até as 20h (14h no horário de Brasília).

Três áreas diferentes do enclave têm ataques paralisados para receber os alimentos, segundo o Exército. Além da Cidade de Gaza, onde os saques aconteceram, caminhões vão passar por Deir al-Balah, no centro, e al-Mawasi, no sul, segundo dados divulgados pelo próprio exército de Israel.

Ajuda aérea também foi enviada, mesmo com alertas sobre risco à população. As Forças de Defesa de Israel publicaram vídeos de mantimentos sendo jogados de paraquedas. Segundo o Exército, açúcar, enlatados e farinha foram entregues. Em 2024, um equipamento defeituoso fez com que os insumos caíssem no mar e 12 palestinos morressem afogados.

27.jul.2025 - Ajuda humanitária chega pelo meio aéreo em Gaza; população se aglomera em busca de comida Imagem: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Um terço da população de Gaza não come há dias, segundo as Nações Unidas. O Programa Mundial de alimentos divulgou hoje um comunicado falando que a notícia sobre a pausa humanitária é boa, mas explicando que um cessar-fogo é a única forma de fazer com que os alimentos cheguem a todos.

O Programa Mundial de Alimentos tem comida suficiente para alimentar toda a população de 2,1 milhões de pessoas em Gaza por quase três meses.

ONU, em nota

Só 30% da comida necessária foi distribuída em Gaza desde a abertura parcial das fronteiras, em maio. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, 22.000 toneladas foram entregues, mas 62.000 são necessárias para alimentar toda a população do país.

Garoto palestino espera distribuição de sopa de lentilha na Cidade de Gaza Imagem: 27.jul.2025-AL-QATTAA / AFP

De ontem para hoje, seis pessoas morreram de fome. O número elevou para 133 o total de vítimas da desnutrição do país desde o início da guerra. O número de mortos subiu vertiginosamente nas últimas semanas, o que seria um reflexo dos dois meses e meio de bloqueio total de suprimentos à palestina por parte de Israel. No fim de maio, o bloqueio foi parcialmente aberto, mas a ajuda enviada não era suficiente, segundo as organizações.

Israel, que bloqueou qualquer entrada de ajuda em Gaza entre março e maio, segue culpando Organização das Nações Unidas pela fome no local. "Esperamos que a ONU colete e distribua os alimentos, sem atrasos ou desculpas", disse o Ministério das Relações Exteriores do país em nota.

Menino palestino com saco de farinha em al-Mawasi, na Faixa de Gaza Imagem: Photo by AFP

Embarcação com insumos foi interceptada por Israel. Na noite de ontem, um barco do movimento ativista "Flotilha da Liberdade", que levava fórmula infantil, remédios e brinquedos, foi interceptado a 75 quilômetros da costa de Gaza. Vinte e uma pessoas de 10 países foram redirecionadas para a costa israelense, segundo o exército.