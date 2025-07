Maduro não é presidente da Venezuela, diz comunicado dos Estados Unidos

Os Estados Unidos afirmaram hoje que "Nicolás Maduro não é o presidente da Venezuela". A declaração, assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio, marca o aniversário de um ano da proclamação —sob críticas e desconfiança— da reeleição do ditador, que comanda o país desde 2013.

O que aconteceu

"O regime de Maduro não é o governo legítimo", disse Rubio em um comunicado à imprensa. O país comandado por Trump afirmou que o venezuelano não tem embasamento para se declarar vencedor, que "manipulou o sistema eleitoral por anos" e que os EUA seguem "apoiando a restauração da democracia da Venezuela".

Governo dos EUA também disse que Maduro é líder do cartel de Los Soles, organização narcotraficante do país. "Ele é responsável por traficar drogas para os Estados Unidos e Europa", afirmou Rubio. Na sexta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que sancionou o cartel, alegando que ele seria comandado por Maduro e por "outros membros de alto escalão do governo".

Eleições municipais da Venezuela, marcadas para hoje, vão mobilizar militares contra a população mais uma vez, segundo os EUA. O comunicado de Rubio diz que a votação vai abrir espaço para outra forma de "suprimir a vontade do povo venezuelano".

Posicionamento dos EUA engrossa o coro de fraude da oposição liderada por María Corina Machado nas eleições presidenciais do ano passado. A autoridade eleitoral, que é acusada de servir ao chavismo, proclamou Maduro como vencedor sem detalhar a apuração, como determina a lei. A opositora, por sua vez, publicou em um site cópias digitalizadas das atas emitidas pelas máquinas de votação nas presidenciais como prova da vitória de seu candidato Edmundo González com mais de 70% dos votos.

González está agora exilado na Espanha, e Maria Corina Machado, na clandestinidade. Com "vantagem" dos chavistas, que não encontram forte oposição para as prefeituras, o clima para eleições municipais é de esvaziamento, segundo a agência de notícias AFP. O processo começou às 6h (7h no horário de Brasília) e vai até as 18h (19h em Brasília).