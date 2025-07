De olho no penta, Brasil enfrenta Uruguai na semifinal da Copa América feminina

No jogo disputado na sexta-feira (25) no estádio do Independiente Del Valle, em Quito, no Equador, a seleção brasileira empatou em zero a zero contra a Colômbia em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa América feminina de futebol. O resultado garantiu o primeiro lugar do grupo B para o Brasil, que agora vai encarar as uruguaias na semifinal de terça-feira (29) sonhando com uma vaga na final, programada para acontecer no próximo sábado, dia 2 de agosto.

Marcio Arruda, da RFI em Paris

Na partida contra as colombianas, a seleção entrou em campo com um time bem diferente daquele que venceu o Paraguai na rodada anterior. Apenas quatro jogadoras, que normalmente são titulares, começaram o jogo.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, o Brasil sofreu um baque. A goleira Lorena, do Kansas City, foi expulsa pela árbitra peruana Milagros Arruela após ter desviado o chute de Linda Caicedo com o cotovelo fora da área. Pelas regras do futebol, Lorena recebeu o cartão vermelho e deixou a seleção brasileira com uma jogadora a menos. A atacante Johnson, do Corinthians, foi substituída pela goleira reserva Cláudia, do Fluminense.

Depois do jogo, a meia Angelina disse que a partida diante das colombianas "foi muito difícil, pois a gente esperava um jogo bem equilibrado pela qualidade da Colômbia". A brasileira que também veste a camisa do Orlando Pride disse que, apesar de o Brasil ter tido uma jogadora expulsa, a seleção se superou.

"No primeiro tempo, a gente estava entendendo como conduzir o jogo. Já no segundo tempo, a gente dominou boa parte da partida e ainda tivemos mais chances para fazer gol do que elas. A nossa equipe está de parabéns. Mostramos muita raça e disposição e conseguimos fazer um bom jogo."

O Brasil fechou sua participação na fase de grupos da Copa América feminina com este empate contra a Colômbia e três vitórias: 2 a 0 na Venezuela, 6 a 0 contra a Bolívia e 4 a 1 nas paraguaias.

Brasil está na prateleira mais alta do futebol mundial

Arthur Elias, o treinador brasileiro não fez segredo quando perguntado sobre a forma de a seleção jogar.

"Este é o jeito que eu acredito que é mais eficiente de trabalhar. Tudo dentro da mentalidade das jogadoras brasileiras e da minha identidade de treinador. Acho que todo mundo está se sentindo confiante para jogar", avalia. Para o técnicco, as jogadoras "também têm entendido as variações que a gente faz. É um time que procura ser o mais imprevisível possível para o adversário, acrescentando que também há "recursos do ponto de vista técnico e, da minha parte, da organização tática da equipe".

Arthur Elias acredita que "hoje, a gente tem um futebol que chama atenção pela ofensividade, pela objetividade e pela qualidade das jogadoras. A gente fez grandes jogos contra as melhores seleções do mundo. Os resultados mostram que o Brasil está na mais alta prateleira do futebol mundial. Com certeza, o Brasil vai seguir assim na competição".

Uruguai no caminho da final

O Brasil, que ficou com o primeiro lugar do grupo B, agora vai enfrentar o Uruguai numa das semifinais da Copa América feminina. Na outra semifinal, a Argentina vai encarar a Colômbia. A partida contra o Uruguai está marcada para próxima terça-feira no estádio Casa Blanca, casa da LDU, em Quito.

O técnico da seleção projetou o duelo contra as uruguaias e afirmou que não existe partida fácil.

"O Uruguai fez uma boa primeira fase e mereceu passar para as semifinais. Este time do Uruguai tem jogadoras com muita velocidade, inteligência de movimentação e uma marcação individual bem agressiva. Então, é uma equipe que eu vou estudar melhor agora. Mas a verdade é que elas têm todo mérito e vai nos trazer dificuldades na semifinal', afirmou.

A meia Ary Borges, do Racing Louisville, também falou que agora o foco é no Uruguai.

"Vamos ver o que o Uruguai vai nos propor. Independente disso, acho que a gente continua a nossa preparação. O nosso objetivo maior é chegar à final. Tem alguns detalhes que a gente precisa ajustar. Temos tudo para fazer uma boa partida e cumprir um dos outros nossos objetivos, que é chegar à final, conquistar a vaga para as Olimpíadas e sermos campeãs", revelou Ary Borges.

Marta perto de mais uma final

Uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino, Marta, que já conquistou três vezes a Copa América, está a um jogo de disputar mais uma final. O técnico Arthur Elias destacou a importância da veterana no grupo da seleção.

"É um privilégio para mim poder treinar a melhor jogadora de todos os tempos. Algo incrível. Ainda mais ela sendo a pessoa que é. Ela ajuda cada jogadora e todas as integrantes do nosso grupo. Talvez esta seja a última Copa América dela. Então, a gente tem de aproveitar e desfrutar. E também, claro, ajudá-la dentro de campo", declarou o treinador brasileiro.

O técnico do Brasil também falou da evolução da Copa América feminina nos últimos anos.

"A gente via uma disparidade muito grande entre algumas seleções. Em termos físicos, por exemplo, só de olhar, a gente já percebia que a atleta não tinha uma condição ideal de treinamento. Hoje, a gente vê várias atletas sul-americanas jogando fora de seus países, em boas ligas na Europa, Estados Unidos e no Brasil. Além disso, a gente vê um crescimento tático também. Isso também mostra a competitividade da Copa América", explicou Arthur Elias.

Esta é a décima edição da Copa América feminina. Atual campeão, aliás, tetracampeão, o Brasil tem oito títulos. A única vez que as brasileiras não conquistaram a Copa foi em 2006, quando a Argentina venceu o torneio. A torcida dos brasileiros, claro, é para que o Brasil alcance no próximo fim de semana a nona conquista da Copa América.