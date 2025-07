'Compacta e assa bem': esta churrasqueira portátil faz sucesso por R$ 130

Para quem busca uma churrasqueira compacta e fácil de transportar, o Guia de Compras UOL encontrou o modelo Montana, da Mor. Indicada para levar em campings, passeios ou no quintal de casa, o modelo pesa pouco mais de 2kg e é desmontável, facilitando o transporte.

Abaixo separamos os detalhes do produto, segundo o fabricante, e a opinião de quem já comprou.

O que diz a fabricante

Vem com uma grelha simples, dois espetos simples e um duplo

Leve e compacta

Desmontável e fácil de transportar

A estrutura é de aço com pintura preta à base de água, que não contamina os alimentos

Possui dois níveis de altura para os assados

O que diz quem comprou

A churrasqueira da Mor teve mais de 1 mil vendas no mês passado na Amazon e recebeu nota média de 4,3 (do total de 5) entre mais de 2,5 mil avaliações. Quem comprou elogia o modelo, principalmente, por ser compacto e fácil de limpar.

Gostei! Compacta, assa bem, mantém a temperatura do carvão por muito tempo. Fizemos churrasco pra 20 pessoas, a vazão de carne é muito boa. Damares Oliveira

Fácil de montar e limpar. Ótima para levar aos lugares. Vai pouco carvão. Além de vir com espeto, vem uma grelha. Super me atendeu. Rhitieli O.

Usei recentemente e cumpriu a sua função. É fácil de montar, de limpar e de guardar. Utilizei para um churrasco para poucas pessoas e funcionou bem. Nilton

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores apontaram como ponto de atenção à altura da churrasqueira.

Gostei, chegou antes do prazo, mas achei baixinha. No mais, pra quem não tinha nenhuma, ajudou no churrasco. Dhu

O tamanho dela é muito baixo, parece de criança, tem que pôr na mesa pra usar um adulto. Iago Azevedo Bastiani

O maior problema desta churrasqueira é o tamanho (...). Portanto leia bem as especificações e reviews antes de comprar. Bruno P.

