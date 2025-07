Com técnica inovadora de cultivo da uva, Minas produz vinhos premiados

Há dez dias, a 32ª edição do Concours Mondial de Bruxelles, competição internacional de vinhos realizada na China conhecida pela rigorosa avaliação às cegas, premiou 17 brasileiros entre sete mil rótulos de 49 países. A vinícola Jolimont, da Serra Gaúcha, levou uma grande medalha de ouro — a principal honraria —, e a Barbara Eliodora, de São Gonçalo do Sapucaí (MG), três medalhas de ouro.

Os vinhos do Rio Grande do Sul são os mais celebrados do Brasil, e, por muito tempo, acreditou-se que somente esse estado seria propício para a produção de rótulos sofisticados por causa do clima frio e da longa experiência na seleção de uvas e no aprimoramento de técnicas de cultivo. Mas, ao ganhar uma série de premiações internacionais famosas com suas garrafas nos últimos anos, as vinícolas do sul de Minas Gerais estão desafiando essa tradição.

Em fevereiro último, os vinhos de inverno da região receberam do Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) uma Indicação de Procedência, que reconhece suas qualidades especiais. A principal técnica de cultivo que vem permitindo aos mineiros se destacar mundialmente é a dupla poda dos galhos da videira, também chamada de poda invertida, que foi desenvolvida pelo engenheiro agrônomo e pesquisador Murilo Regina de Albuquerque — natural de Minas Gerais, claro — no início dos anos 2000. A prática consiste em realizar a poda principal da planta no verão, induzindo a frutificação no inverno, uma estação com clima mais seco e estável, ideal para a sanidade das uvas e a concentração de açúcares, aromas e compostos fenólicos na fruta.

No cultivo tradicional, seja no Rio Grande do Sul, em São Roque, ou Jundiaí, interior de São Paulo, a poda é feita entre o final do inverno e o início da primavera, respeitando o ciclo natural da planta. A colheita acontece durante o verão, até março. Nessa época, de clima quente e chuvoso, aumenta a possibilidade de doenças fúngicas e não acontece uma maturação homogênea da uva.

"Alterar o ciclo das videiras é algo que nunca tinha sido feito antes. Tal inovação transformou significativamente a geografia do vinho e a visão anterior, de que os vinhos de qualidade eram produzidos principalmente entre os paralelos 30º e 50º, tanto ao sul como ao norte. Hoje, pode-se produzir uvas de qualidade e vinhos em latitudes mais baixas, de até 15º sul e norte, mais próximas dos trópicos de Capricórnio e de Câncer no planeta", diz Agilson Gavioli, professor dos cursos de sommelier de vinhos e da área de sala/bar do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de São Paulo.

Essa mudança permite aproveitar melhor o clima do sul mineiro. "Estamos localizados em uma área de invernos com dias quentes e ensolarados e noites frias, o que favorece uma maturação mais lenta e equilibrada da uva. Além disso, a ausência de chuvas durante o período de inverno é essencial tanto para a maturação fenólica [processo de desenvolvimento] das uvas quanto para a sanidade dos cachos", diz Guilherme Bernardes Neto, um dos proprietários da Vinícola Bárbara Eliodora. "Não utilizamos estufas nem tecnologias artificiais de controle climático. A produção é 100% em campo aberto, respeitando o ritmo da natureza."

Na propriedade, a irrigação é feita apenas nos primeiros três anos de formação das videiras. Depois, a irrigação é completamente removida para incentivar o desenvolvimento natural das raízes em profundidade, o que permite que a planta busque seus próprios recursos e estabeleça uma conexão forte com o terroir — o conjunto de fatores ambientais e práticas de viticultura que confere o sabor único de cada vinho. O de Minas está cada vez mais famoso.