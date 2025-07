China coagiu o Japão sobre terras raras e o que os EUA deveriam aprender com isso

Os Estados Unidos (EUA) descobriram este ano que a China poderia usar seu domínio sobre minerais de terras raras como ferramenta coercitiva quando Pequim impôs controles de exportação. Para o Japão, foi um déjà vu: o país enfrentou isso 15 anos antes.

Tóquio prometeu, em 2010, estar pronta para a próxima vez e, ao longo dos anos, investiu centenas de milhões de dólares em fornecedores australianos. No entanto, até o ano passado, ainda dependia da China para cerca de 70% de suas importações de terras raras, amplamente utilizadas em eletrônicos, carros e armas, de acordo com a Organização Japonesa para Segurança de Metais e Energia, controlada pelo governo. Quando a China restringiu as exportações de terras raras em abril, algumas montadoras japonesas foram novamente afetadas.

Isso aponta para o perigo da complacência nos EUA. Após sofrer com os controles de exportação de terras raras da China no início deste ano, os EUA recentemente conseguiram que Pequim reabrisse a torneira como parte de um acordo comercial.

Se os custos não importam, reduzir a dependência da China pode ser viável, mas as empresas não podem suportar despesas altas, disse Kazuto Suzuki, professor da Escola de Políticas Públicas da Universidade de Tóquio.

As pessoas no Japão "entenderam que havia uma vulnerabilidade, mas todos ainda dependiam da China porque a conclusão era que não havia outras opções", disse Suzuki.

No início deste século, foi a China, não o Japão, que passou a dominar o suprimento dos 17 elementos de terras raras, bem como o refino dos metais e a fabricação de ímãs que os contêm. Em 2009, 85% das importações de terras raras do Japão vinham da China.

Pequim percebeu que tinha uma ferramenta diplomática e a usou em 2010, quando um arrastão chinês colidiu com embarcações de patrulha japonesas perto de ilhas controladas pelo Japão e reivindicadas pela China. O Japão deteve o capitão e a tripulação, provocando um confronto diplomático. Usuários japoneses de terras raras relataram severas interrupções nas entregas, embora Pequim tenha negado ter feito algo.

Demorou mais de uma década para o Japão fazer algo sobre a lacuna em sua política.

Em 2023, o órgão governamental japonês, Jogmec, e a Sojitz investiram mais 200 milhões de dólares australianos, equivalentes a cerca de US$ 130 milhões hoje, na Lynas. A empresa recentemente começou a produzir disprósio e térbio, dos quais até 65% estão destinados ao Japão sob o acordo.

Separadamente, a Jogmec e a empresa de energia Iwatani disseram em março que investiriam 110 milhões de euros, equivalentes a US$ 129 milhões, em uma subsidiária da francesa Carester para apoiar um projeto que poderia suprir um quinto da demanda do Japão por disprósio e térbio.

O Japão agora diz que quer aumentar a produção de ímãs de neodímio, desenvolver ímãs usando menores quantidades de terras raras e intensificar a reciclagem.