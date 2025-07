Ele largou carreira no Carrefour para ser dono de pizzaria; fatura R$ 67 mi

Mário Augusto Covizzi, o Guto, 54, abriu mão do seu cargo de diretor regional do Carrefour, para ser sócio do irmão em uma pizzaria em São José do Rio Preto (SP). A sua entrada impulsionou o negócio, com padronização da produção das pizzas e até a implantação de drive-thru. Hoje, a Bella Capri tem 55 franquias. Faturou R$ 67 milhões em 2024.

Mudanças implementadas por ele

Bella Capri foi aberta em 1998. À frente do negócio, estavam Nivaldo Covizzi Filho (irmão de Guto) e sua esposa, Débora. Guto entrou como sócio em 2004.

Era uma pizzaria tradicional. Funcionava no modelo de salão, com delivery e retirada. "Quando eu entrei, o desafio foi profissionalizar o negócio que ainda era bastante amador", declara.

Nós nos associamos com um objetivo: expandir a marca, crescer com profissionalismo. Dentro desse objetivo, passamos a implantar processos de gestão, que eu havia aprendido na carreira. Por consequência, também implantamos processos na produção das pizzas, buscamos capacitação, implantamos consultorias e fomos crescendo gradualmente.

Guto Covizzi, diretor de expansão da Bella Capri

Padronização na produção das pizzas. Segundo Guto, não havia padrão no processo de produção das pizzas. "Estava tudo na mão do pizzaiolo. Com a implantação de mais organização e processos, a produção de pizzas também foi se ajustando. Hoje, nossas pizzas são artesanais, feitas à mão, porém, com total padronização", afirma.

Produção é centralizada. A empresa abriu um espaço em Mirassol (SP), onde estão localizados a cozinha industrial, a central de compras, a distribuição e o operador logístico. "De lá, saem as massas e o porcionamento dos ingredientes das pizzas, para serem distribuídos para todas as lojas da rede. Cada porção de praticamente todos os ingredientes já sai pronta para ser colocado nas pizzas", diz. O cardápio tem 45 pizzas, e a marca lança um sabor diferente a cada seis meses.

Drive-thru de pizza foi inovação na cidade. A ideia de drive-thru surgiu, diz Guto, após observar o comportamento da clientela em uma unidade que opera no modelo apenas para delivery e retirada. Mas o local tem uma grande área de estacionamento. "Os clientes queriam ser atendidos no carro. Para atendê-los rapidamente, implantamos o processo de abrir a massa, rechear, assar e colocar a pizza na embalagem em cerca de 10 minutos. Daí surgiu a ideia do drive-thru para podermos criar mais um canal de vendas", afirma.

Franquia custa a partir de R$ 299 mil

Bella Capri aderiu ao franchising em 2009. Hoje, a rede tem 55 franquias. A meta é chegar a cem lojas até o final de 2026. "A logística que temos hoje é para atender unidades dentro de um raio de mil quilômetros. Com a estratégia de expansão, vamos criar centro de redistribuição, para atender as lojas daquela região", diz.

Franquia da marca custa a partir de R$ 299 mil. São três modelos de negócio: agile (delivery e retirada; pode ter drive-thru), mini-tradizione (salão menor, delivery e retirada) e tradizione (salão maior, delivery e retirada). Apenas o modelo agile pode ter a opção de drive-thru.

Em 2024, a empresa faturou R$ 67 milhões. O lucro não foi revelado.

IA para buscar clientes insatisfeitos

Aplicativo próprio ajuda a fidelizar a clientela. "No app, os clientes têm descontos e recebem cashback. O aplicativo facilita o nosso relacionamento com eles. Tudo isso ajuda a fidelizar a clientela", declara.

Empresa faz questão de ouvir o cliente. Faz isso por meio do app, WhatsApp, Facebook, Instagram, TripAdvisor e Reclame Aqui, entre outros canais. "Usamos a inteligência artificial para falar com todos os clientes. Mas, quando temos uma reclamação, o atendimento passa a ser feito por nossa equipe."

Família teve fábrica de doces

Antes da Bella Capri, os irmãos Covizzi e o pai, Nivaldo, foram donos de uma fábrica de doces, em São José do Rio Preto. A Doceria Rio Preto durou de 1989 a 1991. Guto tinha 20 anos; era ele quem fazia os doces. Seu irmão fazia as entregas, e o pai era o responsável pelas vendas.

Negócio começou improvisado. "Alugamos um imóvel que era uma antiga oficina mecânica, reformamos o local, arrumamos uma caldeira com um amigo e começamos a produzir. A caldeira funcionava com lenha que buscávamos em fábricas de móveis de Jaci [cidade ao lado de Mirassol]", diz Guto. Goiabada e bananada eram os mais vendidos.

Hoje, a gente olha para trás e vê que estávamos despreparados. Não tínhamos dinheiro nem gestão. Quando veio o Plano Collor e com a inflação galopante, o negócio não sobreviveu.

Guto Covizzi

Família vem de uma tradição de produção de doces. Guto diz que a família paterna teve uma famosa fábrica de doces de amendoim em Mirassol (SP): a Covizzi, que existe até hoje. Depois, seu avô montou a Ki-Mimo (doces de frutas), fechada em 1982. "As paçocas Covizzi são famosas. Por isso, quando resolvemos montar um negócio próprio na época, nada mais natural que seguir na produção de doces", diz.

Carreira corporativa do Guto

Após o fechamento da Doceria Rio Preto, Guto foi trabalhar como repositor na Americanas. Virou diretor regional e, quando a Americanas vendeu seus supermercados para o Grupo Carrefour, Guto foi 'no pacote' para a empresa. Em 2001, virou diretor regional da empresa no Vale do Paraíba, ficando no cargo até 2004, quando abriu mão para virar sócio do irmão na Bella Capri.

Pessoalmente, o desafio de deixar uma carreira bem sucedida e empreender foi o desconhecimento de como ser dono do próprio negócio. Abandonar uma carreira de anos como executivo em uma grande companhia, onde você é especialista em algo e tem infraestrutura para trabalhar, é uma tremenda mudança. Mas eu apostei no negócio, e deu certo.

Guto Covizzi

Cuidado para não perder a qualidade

Estruturação profissional de franquias. Segundo Artur Takesawa, consultor de negócios do Sebrae-SP, a Bella Capri segue a cartilha de como estruturar corretamente as franquias. "Eles têm profissionalismo nos processos e na estratégia de expansão, sempre com a preocupação de fazer a rede crescer de forma estruturada, saudável, e dando suporte, de fato, aos franqueados. Isso até faz parte da identidade da marca", declara.

Atento a inovações. Outro diferencial da marca, diz Takesawa, é apostar em inovações, desde novos sabores no cardápio à implantação de drive-thru.

Desafio é crescer, mantendo a qualidade. "A marca quer continuar crescendo, mas precisa ter o cuidado de manter a qualidade e o padrão, sem, ao mesmo tempo, deixar de inovar. Esse é um diferencial para que a concorrência não atrapalhe a performance deles", afirma.

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.