Barça inicia excursão na Ásia com vitória sobre o Vissel Kobe (3-1)

O Barcelona iniciou sua excursão de pré-temporada asiática neste domingo (27) com uma vitória por 3 a 1 sobre o Vissel Kobe, no Japão, em uma partida na qual o novo goleiro Joan García e o atacante inglês Marcus Rashford estrearam.

Eric García colocou o Barça na frente aos 33 minutos e Taisei Miyashiro empatou aos 43.

Na reta final, dois jovens decidiram o jogo: primeiro, o sueco Roony Bardghji, de 19 anos, marcando aos 78 minutos, e depois o espanhol de origem filipina Dro Fernández, de 17 anos, fazendo 3 a 1 aos 87 minutos.

Rashford, que chegou ao Barcelona por empréstimo vindo do Manchester United na quarta-feira, jogou durante meia hora com sua nova camisa.

Esta partida em Kobe correu o risco de não ser disputada nesta semana, já que o Barça anunciou na quarta-feira que estava cancelando a viagem ao Japão devido a uma violação grave do promotor, uma questão que acabou sendo resolvida mais tarde.

Como parte dos preparativos na Ásia, a equipe de Hansi Flick planeja viajar para a Coreia do Sul para enfrentar o FC Seoul (31 de julho) e o Daegu FC (4 de agosto).

O time catalão disputará o Troféu Joan Gamper em 10 de agosto contra o italiano Como, no Estádio Johan Cruyff, em Sant Joan Despí, perto de Barcelona, antes de iniciar a defesa do título da LaLiga em Mallorca, no dia 16 de agosto.

