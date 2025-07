Bangladesh encomenda 25 aviões da Boeing para reduzir tarifas dos EUA

DHAKA (Reuters) - Bangladesh encomendou 25 aeronaves da Boeing e aumentou as importações dos principais produtos norte-americanos, em um esforço para acalmar as tensões comerciais e reduzir as tarifas exorbitantes impostas pelo governo de Donald Trump, disse uma autoridade sênior neste domingo.

As medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla para reduzir um déficit comercial de US$6 bilhões dos EUA com Bangladesh e evitar um aumento iminente de 35% nas tarifas que abalou o setor de exportação do país, especialmente a indústria de vestuário, que corre o risco de perder competitividade em um de seus maiores mercados.

"Precisamos de novas aeronaves com urgência, possivelmente nos próximos dois anos", disse o secretário de Comércio, Mahbubur Rahman, a jornalistas.

"Inicialmente, eram 14 aviões -- agora são 25", disse, referindo-se a um plano anterior de compra de aeronaves da fabricante com sede nos EUA.

Juntamente com o acordo de aeronaves, Bangladesh está aumentando as importações de trigo, óleo de soja e algodão dos Estados Unidos. Um novo acordo assinado no início deste mês fará com que o país importe 700.000 toneladas de trigo norte-americano por ano nos próximos cinco anos.

Autoridades esperam que essas medidas ajudem a melhorar as relações comerciais com Washington e amenizem o impacto das medidas tarifárias do governo Trump.

(Reportagem de Ruma Paul)