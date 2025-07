Acidente de trem deixa mortos no sudoeste da Alemanha - Veículo transportava cerca de 100 passageiros quando descarrilou próximo a Riedlingen, no estado de Baden-Württemberg. Polícia confirma ao menos três vítimas fatais.O descarrilhamento de um trem regional no sudoeste da Alemanha deixou ao menos três pessoas mortas neste domingo (27/07) e diversas feridas, segundo a agência de notícias alemã DPA, que ouviu autoridades de segurança do estado de Baden-Württemberg.

Tempestade atingiu a região

De acordo com as informações iniciais da Polícia Federal em Stuttgart, capital do estado, o acidente ocorreu por volta das 18h10 (13h10, no horário de Brasília), próximo à cidade de Riedlingen. Uma forte tempestade atingiu a região pouco antes do descarrilhamento.

Imagens em vídeo mostram os serviços de emergência e resgate trabalhando para chegar até os passageiros. Cerca de 100 pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Árvores caídas também eram visíveis no local.

O centro de controle de Reutlingen relatou um chamado de "incidente com múltiplas vítimas", termo usado pelos serviços de emergência para descrever uma situação em que um grande número de feridos precisa de atendimento.

O porta-voz da polícia não esclareceu inicialmente a causa do acidente. O trem fazia o trajeto entre Sigmaringen e a cidade de Ulm, ambas em Baden-Württemberg.

Esta matéria está em atualização.

gq (DPA, OTS)