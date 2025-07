Trump diz que Tailândia e Camboja concordam com conversas imediatas sobre cessar-fogo

Por Shoon Naing e Artorn Pookasook e Susan Heavey

SISAKET, Tailândia/WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que os líderes do Camboja e da Tailândia concordaram em se reunir imediatamente para elaborar rapidamente um cessar-fogo após três dias de combates ao longo da fronteira.

Em uma série de publicações nas redes sociais durante uma visita à Escócia, Trump disse que havia conversado com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, e com o primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, e os advertiu que não faria acordos comerciais com nenhum dos governos do Sudeste Asiático se o conflito na fronteira continuasse.

"Ambas as partes estão buscando um cessar-fogo e paz imediatos", escreveu Trump ao fazer um relato detalhado de seus esforços diplomáticos.

Antes de Trump falar com os dois líderes, os confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja continuaram pelo terceiro dia e novos focos de tensão surgiram neste sábado, quando ambos os lados disseram que agiram em legítima defesa na disputa de fronteira e pediram um ao outro que pare de lutar e inicie negociações.

Mais de 30 pessoas foram mortas e mais de 130.000 pessoas foram deslocadas no pior conflito entre os vizinhos do sudeste asiático em 13 anos.

Segundo os dois lados, houve confrontos na madrugada deste sábado na província costeira tailandesa de Trat e na província cambojana de Pursat, uma nova frente a mais de 100 km de outros pontos de conflito ao longo da fronteira há muito disputada.

Os dois países têm se enfrentado desde a morte de um soldado cambojano no final de maio, durante uma breve escaramuça. As tropas de ambos os lados da fronteira foram reforçadas em meio a uma crise diplomática generalizada que levou o frágil governo de coalizão da Tailândia à beira do colapso. Até este sábado, a Tailândia informou que sete soldados e 13 civis haviam sido mortos nos confrontos, enquanto no Camboja foram mortos cinco soldados e oito civis, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Maly Socheata.

Após pedidos de contenção de ambos os lados por parte dos assessores seniores de Trump, ele se envolveu diretamente neste sábado, falando com cada líder e dizendo que transmitia mensagens de um lado para o outro.

"Eles concordaram em se reunir imediatamente e elaborar rapidamente um cessar-fogo e, em última instância, a PAZ!", escreveu Trump, dizendo que os dois países queriam voltar à "mesa de negociações".

Trump tem trabalhado em acordos separados com dezenas de países em resposta ao seu anúncio de tarifas abrangentes sobre as importações para os EUA.

"Quando tudo estiver feito, e a paz estiver à mão, espero concluir nossos acordos comerciais com ambos!", disse o presidente norte-americano.

Trump não forneceu detalhes sobre as negociações de cessar-fogo.

As embaixadas da Tailândia e do Camboja em Washington não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Na província de Sisaket, na fronteira com a Tailândia, um complexo universitário foi convertido em alojamento temporário, onde um voluntário disse que mais de 5.000 pessoas estavam alojadas.

(Reportagem de Shoon Naing e Artorn Pookasook em Sisaket, Panarat Thepgumpanat, Panu Wongcha-um, Chayut Setboonsarng, Juarawee Kittisilpa e Devjyot Ghoshal em Bangkok, Susan Heavey em Washington e Rozzana Latiff em Kuala Lumpur)