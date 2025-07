Tragédia em rally na França: três espectadores morrem após carro sair da pista

Três espectadores morreram na manhã deste sábado (26), na região de Puy-de-Dôme, na França, depois que um carro que participava de um rally automobilístico saiu da pista e atingiu o público. As vítimas foram atingidas durante o Rally da Fourme e estavam em uma área proibida ao público, segundo os primeiros elementos da investigação, informou a polícia local.

A condutora do veículo, em estado de choque, também ficou ferida e foi hospitalizada. Em 2024, o Rally da Fourme já havia tido uma morte, quando um organizador da prova faleceu em um acidente.

O "acidente trágico" deste sábado ocorreu por volta das 11h (6h em Brasília), no município de Saint-Just, uma área arborizada no leste do departamento, detalhou o secretário regional de Segurança, Joël Mathurin, em entrevista coletiva. As três vítimas são dois irmãos, de 70 e 60 anos, e um pai de família de 44 anos, segundo o Ministério Público, que conduz a investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Ao todo, "cerca de uma dúzia de pessoas foram envolvidas" na tragédia, que aconteceu no local conhecido como Le Cros, ao longo do percurso do rally, acrescentou Mathurin, que esteve no local. Uma investigação foi aberta pelo Ministério Público de Clermont-Ferrand para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Área interditada ao público

Os primeiros indícios apontam que os espectadores atingidos estavam em uma zona sinalizada como proibida ao público. "Posso afirmar que essas pessoas estavam, de fato, em uma área demarcada com fitas vermelhas, mas caberá à investigação determinar as circunstâncias e os motivos pelos quais elas se encontravam ali", declarou Mathurin.

As áreas autorizadas para o público são sinalizadas com fitas verdes, explicou o secretário. As condições climáticas eram boas na manhã deste sábado em Puy-de-Dôme, com tempo ameno e ensolarado.

Em um breve comunicado publicado no Facebook, a organização do rally informou que a corrida foi interrompida definitivamente às 10h49. Todos os espectadores foram orientados a deixar o local e a cerimônia de premiação foi cancelada, segundo os organizadores.

A estrada departamental onde ocorreu o acidente foi interditada. Cerca de 30 bombeiros e 30 agentes da polícia foram mobilizados para as operações de resgate e segurança.

Um posto de apoio psicológico aos presentes foi instalado no salão de festas de Saint-Just para acolher as pessoas em estado de choque. Organizado desde 1965, o Rally da Fourme tinha 167 equipes inscritas nesta 32ª edição.

Com informações da AFP