'Ouro do século 21': EUA querem terras raras brasileiras, até hoje sem lei

Considerado "estratégico" e "crítico", um grupo de minerais e elementos químicos encontrados no Brasil entrou esta semana na mira dos Estados Unidos, que buscam uma alternativa aos da China, que domina as reservas, a extração e o tratamento desses materiais, indispensáveis para a transição energética. Embora seja dono da segunda maior reserva do mundo das chamadas terras raras, o Brasil adia há 11 anos a aprovação de uma lei específica para o "ouro do século 21".

O que aconteceu

Esses minerais são considerados críticos porque são de difícil extração. É o caso do nióbio, lítico, titânio e tântalo, que se somam às chamadas terras raras, que são 17 elementos químicos encontrados em alguns minerais. Extrair e separar esses elementos é difícil e demorado: são cerca de 100 gramas de terras raras por tonelada em um processo caro, que utiliza solventes e ácidos cujos resíduos são perigosos ao meio ambiente.

Também são estratégicos porque sem eles não haverá a "economia do futuro". Conhecidos como o "ouro do século 21", esses elementos são essenciais para produzir painéis solares, turbinas eólicas, discos rígidos, equipamento aeropespacial, bateria de carro elétrico e nanotecnologia.

Mas até hoje Brasil não tem uma lei para esses minerais, mesmo com reservas menores apenas que as da China. "Hoje não há um marco regulatório para as terras raras, mas uma legislação geral a todos os recursos minerais, que é o Código de Mineração", uma lei de 1967, diz o professor Luiz Paulo Dammski, advogado do escritório especializado em direito minerário Dammski & Machado. A última atualização do Código foi por um decreto de 2022, informa o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

Amostras de terras raras Imagem: David Becker/Reuters - 29.jun.2015

Um projeto de lei foi protocolado em 2014, mas até hoje não foi discutido no Congresso. O PL 8325 quer criar um programa para desenvolver a indústria de exploração das terras raras. Os projetos 2210/2021, o 2780/2024 e 2197/2025 também pretendem criar uma política nacional de extração e industrialização, e tentam até definir quais substâncias podem se enquadrar como terra rara. "Desde agosto de 2024 o 2210 aguarda para ser pautado na Comissão de Meio Ambiente do Senado", diz Dammski.

O que existe é um decreto de 2021 que acelerou o licenciamento ambiental para extrair esses minerais. "A despeito de não apontar diretamente a expressão 'terras raras', ele acelera a habilitação de minerais que 'tenham importância pela sua aplicação em produtos e processos de alta tecnologia'", diz o professor.

A Agência Nacional de Mineração vem tentando dar dinâmica à indústria com portarias e resoluções, que não são ideais porque não podem inovar, muito menos contrariar a legislação que já existe.

Luiz Paulo Dammski, advogado

Uma lei até a COP30?

O governo Lula estuda enviar um decreto sobre o tema até a COP30. Além do Executivo, Congresso e o setor privado concordam que apresentar um marco legal na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro no Pará, pode atrair investimento estrangeiro.

Para isso, Congresso e governo correm contra o tempo. Em abril, o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) anunciou que o Brasil terá ainda este ano uma política nacional de minerais críticos. "Minas e Energia está num esforço de enviar à Casa Civil um decreto para estimular a atração de investimentos e acelerar o licenciamento ambiental", confirma o Ibram. Já o relator do projeto 2780/24, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), prometeu apresentar seu relatório em agosto.

Arte criada por inteligência artificial Imagem: Inteligência Artificial

Este mês, a Câmara organizou um seminário sobre o assunto. "O mundo não está apenas de olho nos minerais críticos. Está de olho no Brasil. Temos um momento raro em que geopolítica, sustentabilidade e competitividade convergem. O desafio é transformar potencial geológico em desenvolvimento", afirmou na ocasião Ana Paula Bittencourt, secretária de Geologia e Transformação Mineral.

As disputas por esses recursos estão escancaradas. "A extração e o refino de minerais estratégicos são o novo petróleo", afirmou Gustavo Masili, coordenador do Departamento de Tecnologia e Transformação Mineral da pasta. "A exploração precisa ser feita agora."

De fato o Brasil possui vantagens únicas: Tem matriz elétrica 85% renovável, grandes reservas minerais, boas relações internacionais, além da segunda maior reserva do mundo de terras raras, com 22 milhões de toneladas. A líder China tem o dobro.

Empresas estrangeiras chegam ao Brasil

Em meio ao conflito tarifário, os EUA demonstraram interesse nos minerais críticos brasileiros. Esta semana, o encarregado de negócios da Embaixada americana, Gabriel Escobar, afirmou que o governo de Donald Trump tem interesse no material brasileiro, provocando reação de Lula. "Temos todos os minerais ricos que vocês querem", afirmou em Minas. "[Mas] Aqui ninguém põe a mão."

Arte criada por inteligência artificial Imagem: Inteligência Artificial

Enquanto isso, investidores estrangeiros chegam aos poucos no Brasil. A canadense Canada Rare Earth Corporation, que já explora terras raras em Minas, também quer investir em Ariquemes, Rondônia. Em Poços de Caldas (MG), as australianas Viridis Mining and Minerals e Meteoric Resources também têm projetos, enquanto a americana Energy Fuels comprou reservas na Bahia.

Entre as empresas brasileiras, o destaque é a Serra Verde. Com ajuda financeira da americana Denham Capital e da holandesa SVMP, começou a operar em 2024 na cidade de Minaçu, Goiás, depois de sete anos buscando autorização para explorar. Com cerca de 1.300 funcionários, exporta tudo o que extrai para a China.