Qual será a primeira cidade brasileira a ter uma versão da 'Times Square'?

A tentativa de criar uma versão brasileira da Times Square mobiliza ao menos cinco cidades do país: Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Niterói (RJ) e Balneário Camboriú (SC).

Projetos criaram ou vão criar distritos de mídia —regiões onde propagandas ao ar livre são permitidas. Discussões se dividem entre estímulo ao mercado publicitário e poluição visual. Além de Nova York, modelo já existe em Londres, Tóquio, Seul, Hong Kong e em vários lugares na China.

Curitiba terá a primeira Times Square do Brasil

Na capital do Paraná, distrito de mídia foi criado em 2024 por decreto da prefeitura, mas ainda não há telas. As fachadas onde a instalação de painéis foi permitida são as dos prédios da rua Marechal Deodoro —entre travessa da Lapa, rua Desembargador Westphale e o entorno da praça Zacarias—, uma das mais movimentadas do centro de Curitiba.

A primeira Times Square vai sair em Curitiba, tá? Já tem lei aprovada. Sérgio Rizo, sócio diretor da RS Projetos —consultoria em projetos relacionados com paisagem urbana

Objetivo é fomentar turismo e economia. A intenção é requalificar a área, de modo que haja "equilíbrio entre inovação e qualidade de vida", segundo a gestão do município.

Área tem potencial para 20 mil m² de publicidade, mas com regras. Para anunciar, é preciso de alvará da prefeitura e aprovação do condomínio do prédio usado, diz o decreto. Empresas interessadas precisam procurar a administração dos edifícios autorizados para negociar a instalação de painéis.

Entre estrutura, projeto e alvará, investimento inicial das empresas pode variar entre R$ 500 mil e R$ 800 mil por tela. Devido ao alto custo de instalação, os contratos de aluguel das fachadas usadas durarão ao menos sete anos. Em negociações iniciais, valores foram a partir de R$ 5 mil, segundo o Sindicato de Publicidade de Curitiba.

Telões não podem ter brilho excessivo e precisam veicular ao menos uma hora diária e gratuita de conteúdo da prefeitura. Tamanho das telas deve ser proporcional ao do edifício, distância de ao menos 2,40 m do chão e não podem ser colocados a mais de 1,20 m para fora da parede onde foram colocados.

Primeiros anúncios devem começar por volta de outubro de 2025, diz sindicato. Até o momento, três empresas já possuem autorização para anunciar —nomes ainda não foram divulgados pelo município e nem pelo sindicato. Ao fim das obras de instalação, publicidade pode começar a qualquer momento. Responsabilidade do conteúdo e custeamento das obras é das companhias que anunciam.

Simulação do distrito de mídia de Curitiba Imagem: Jordano Wegbecher/Mídia Sul Publicidade

Publicidade cobrirá fachadas de prédios históricos de BH

Na capital mineira, mudanças serão na praça Sete, onde há prédio tombado de Niemeyer. Cartão postal do município, a área abriga prédios antigos e um obelisco que representa o marco zero do centro. Recentemente, a prefeitura da cidade aprovou uma lei para revitalizar a região, e que prevê a instalação de painéis luminosos.

Telões cobrirão até 30% da fachada dos prédios do entorno. Altura deve ter entre três e 40 metros, com espessura de até 1,70 m, mas não podem ultrapassar o limite de 30% de cada edifício.

Identidade do local precisa ser preservada. Apesar da permissão, as propagandas não podem gerar poluição visual, devem garantir conforto e segurança aos pedestres, não podem causar prejuízos ao trânsito ou meio ambiente, segundo o texto da lei aprovada.

Por enquanto, liberação é limitada a apenas uma região. Na cidade, apenas os edifícios que ficam ao redor da praça, no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas, receberão os painéis.

Praça Sete e o obelisco "Pirulito" cercados de prédios no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais Imagem: Adilmargs/Wikimedia Commons

Antigo prédio do Banco Mineiro de Produção, na Praça Sete, em Belo Horizonte. Foi projetado por Oscar Niemeyer em 1953 e tombado em 2016. Imagem: Arquivo Nacional

São Paulo discute ideia no Legislativo

Na capital paulista, a fase é inicial: um projeto propõe flexibilizar a Lei Cidade Limpa para permitir a instalação de painéis de LED. Autor diz que mudança será apenas em lugares delimitados, mas o texto não define se a regra valerá para uma área específica ou para várias.

Pode ser na Santa Efigênia, no cruzamento da São João com a Ipiranga ou talvez na avenida Paulista Vereador Rubinho Nunes (União), autor do projeto, em entrevista à TV Câmara

Atual legislação proíbe propagandas em vias públicas, mas permite projeção de produções artísticas. Criada na gestão de Gilberto Kassab (PSD) e aprovada em 2006, a Cidade Limpa não permite a exposição de outdoors e grandes placas publicitárias que atrapalhem o trânsito ou que gerem poluição visual. Telões artísticos são permitidos, a exemplo do prédio da FIESP, na av Paulista.

Depois da criação da lei, muitas empresas do setor publicitário faliram ou tiveram que ir para outros lugares e segmentos. Sérgio disse que a Lei Cidade Limpa culpou as empresas do setor, enquanto o problema da poluição visual surgiu da falta de fiscalização da prefeitura. Também disse que o estabelecimento e cumprimento de regras é de interesse dos empresários da categoria.

Certamente vem na cabeça das pessoas que me ouvem a sensação que estou falando de poluição visual, de congestionamento visual, como na verdade, com regras, você pode fazer um equacionamento. A Lei Cidade Limpa, ela não deixou a cidade limpa. Minha rua aqui está suja agora se eu descer aqui na calçada, mas na verdade esse sequestro semiótico fez com que os outdoors ganhassem a pecha de serem os poluidores. Sérgio Rizo, sócio diretor da RS Projetos —consultoria em projetos relacionados com paisagem urbana e mídia OOH.

Com objetivo de estimular o turismo, texto prevê criação de regiões em que os painéis sejam instalados em até 70% dos bens de valor cultural de uma região. Aprovado por três comissões da Câmara dos Vereadores, o PL (projeto de lei) 239/2023 será discutido e votado em plenário, onde pode sofrer alterações ou ser derrubado.

Se a capital aderir à ideia, investimentos podem superar os US$ 500 milhões, diz especialista. A cidade de São Paulo tem potencial para ser o principal polo de publicidade do Brasil, segundo Sérgio Rizo. Se a cidade tiver um distrito de mídia, tendência é que esse mercado se espalhe por mais municípios pelo país, diz o empresário.

Enquanto o projeto corre na Câmara, a prefeitura estuda mudanças na avenida São João. Apesar de não confirmar que queira instalar uma versão paulistana da Times Square na via, a gestão municipal disse ao UOL que "está em fase de concepção um projeto de requalificação que também contempla aspectos relacionados à Lei Cidade Limpa", mas que não alterará e nem descumprirá a lei.

Trata-se de um patrimônio que pode ser modernizado, desde que preserve seus princípios e avanços. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo

Gestão municipal acompanha discussões do Legislativo, mas ressalta importância das regras atuais. "Vale destacar que a legislação tornou São Paulo referência nacional e internacional em ordenamento da paisagem urbana, sendo atualmente um exemplo para outras cidades que buscam equilibrar comunicação visual e harmonia no espaço público", disse a prefeitura.

Instituto dos Arquitetos do Brasil disse que a proposta causa "enorme preocupação". A entidade alerta para os riscos de poluição visual, acidentes de trânsito, prejuízos à visualização de bens culturais, à zeladoria pública e à manutenção de edifícios.

A Lei Cidade Limpa já tornou-se um patrimônio da cidade de São Paulo e um modelo para outras cidades. [...] As alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 0239/2023, sob a roupagem de "modernização", representam um risco iminente de desfiguração da cidade, de reintrodução massiva da poluição visual, bem como de comprometimento da segurança e da fruição do patrimônio cultural IABsp (Instituto dos Arquitetos do Brasil - São Paulo

Simulação de como seria a praça da Sé, no centro de São Paulo, após flexibilização da Lei Cidade Limpa Imagem: Imagem produzida com uso de IA a partir do Google Street View por membros do Grupo de Trabalho de Patrimônio Cultural do IABsp

Especialista diz que nova lei tem que ser pensada para não haver monopólio dos anúncios, poluição visual e nem inflamação de torcidas políticas. Se apenas uma empresa tiver acesso a esse mercado, Sérgio não vê nenhuma vantagem em relação às regras atuais. Ele também alerta para a necessidade de pensar em um projeto que não permita uso inadequado para manipulação política —algo que já acontece atualmente.

Não, é proibido, mas o que acontece? Não é permitido a questão política, mas se você faz uma manifestação num domingo, às quatro da tarde, e porventura faz esse uso inadequado, a pessoa que se sentir incomodada, ela tem que chamar a fiscalização. O fiscal da prefeitura tem que ir lá para lavrar o alto, ou ela vai ter que documentar aquilo e vai entrar numa via cruz para poder provar que aquilo aconteceu, pra que aquilo possa gerar algum tipo de sanção.

Painel de LED da FIESP, na av. Paulista, com projeção pedindo a renúuncia da então presidente Dilma Roussef. Imagem foi transmitida durante manifestação contra Dilma em 2016. A empresa teve autorização derrubada por descumprir a Lei Cidade Limpa, mas depois recuperou o direito. Imagem: 16.mar.2016 - Bruno Bocchini/Agência Brasil

Com áreas restritas para anúncios, pessoas podem ir até a rua só para ver projeções por escolha própria, diz Sérgio. Isso evita que cidadãos tenham atenção "roubada" enquanto andam pela cidade no dia a dia.

Vamos supor que do trecho que vai da avenida São João, do vale do Anhangabaú, até quem sabe à São João para além do Bar Brahma, por exemplo. Vamos dizer que você ande nesse trecho e veja painéis que estariam tendo uma licença para estar ali. Então sai daquela perspectiva de você ter um olhar furtivo, ou seja, eu estou andando em algum lugar e aparece para mim, para eu me dispor daquele ponto.

Menos árvores, mais LED: a versão de Niterói

Prefeitura de Niterói vai revitalizar avenida e lojistas querem uma Times Square. A avenida Ernani do Amaral Peixoto, umas das mais importantes e movimentadas da cidade, está entre as próximas vias do centro a serem reformadas pelo poder público. Nas redes sociais, comerciantes disseram que preferem tirar árvores e incluir painéis de LED.

Organização de lojistas apresentou sugestão de mudanças às obras municipais. A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói) disse que enviou uma proposta para atrair turistas e aquecer o comércio. O plano dos comerciantes para a criação da "futura Times Square brasileira" é excluir a instalação de um corredor verde previsto pela prefeitura e instalar painéis de LED ao longo de toda a via.