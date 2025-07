Síria e Israel concordam com novas conversas para reduzir conflito, informa Ekhbariya TV

(Reuters) - Autoridades sírias e israelenses concordaram em se reunir novamente após as conversas mediadas pelos Estados Unidos em Paris falharem na obtenção de um acordo final para a redução do conflito no sul da Síria, informou a TV estatal Ekhbariya neste sábado, citando uma fonte diplomática.

A fonte descreveu o diálogo como "honesto e responsável", na primeira confirmação do lado sírio da realização das negociações.

Na sexta-feira, o enviado dos EUA, Tom Barrack, disse que as autoridades dos dois países abordaram a redução da escalada da situação na Síria durante as conversas de quinta-feira.

Representantes do Ministério das Relações Exteriores da Síria e funcionários da inteligência estavam presentes, informou a Ekhbariya.

Centenas de pessoas foram mortas em confrontos na província de Sweida, no sul da Síria, entre combatentes drusos, tribos beduínas sunitas e forças do governo. Israel interveio com ataques aéreos para evitar o que afirma serem assassinatos em massa de drusos pelas forças do governo.

Os confrontos da semana passada ressaltaram os desafios que o presidente interino Ahmed al-Sharaa enfrenta para estabilizar a Síria e manter o governo centralizado, apesar do estreitamento dos laços com os EUA e da evolução dos contatos de segurança de seu governo com Israel.

Segundo fonte diplomática, a reunião envolveu consultas iniciais com o objetivo de "reduzir as tensões e abrir canais de comunicação em meio a uma escalada contínua desde o início de dezembro".

O lado sírio responsabilizou Israel pela última escalada, dizendo que a continuação de tais "políticas hostis" estava ameaçando a região, de acordo com a fonte.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din e Ahmed Tolba)