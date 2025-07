Nós Negros: Quando comemorar também é um chamado à reflexão

No calendário, o 25 de julho é celebrado o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha - no Brasil, também reconhecido como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Longe de ser uma data apenas comemorativa, é também um convite à reflexão crítica.

Apesar dos avanços legais e das políticas públicas implementadas nos últimos anos no Brasil, por exemplo, dados sobre essa parcela da população evidenciam a persistência de desigualdades profundas como no acesso à educação, saúde e cargos de liderança - além de altos índices de violência. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), as mulheres negras também são maioria entre as trabalhadoras informais, com menores rendimentos e acesso mais precário a direitos trabalhistas.

Ao mesmo tempo, movimentos sociais, coletivos de mulheres negras e ativistas vêm atuando de forma incisiva para transformar esse cenário, produzindo conhecimento, fortalecendo redes de solidariedade e reivindicando políticas públicas antirracistas e de equidade de gênero, além de evidenciar o protagonismo histórico e contemporâneo das mulheres negras em todo o continente.

PEGA A VISÃO

"Todos os dias eu recebo mensagem de dezenas de meninas e mulheres pretas se sentindo representadas por Faty, e é isso que importa!"

BelLa Campos, atriz

Bella Campos desabafou sobre comentários racistas sobre Maria de Fátima, sua personagem em "Vale Tudo". A atriz disse que parte do público diz que Maria de Fátima "continua com cara de pobre", apesar de ser rica na novela. "Adoram falar que eu continuo com cara de pobre mesmo sendo bilionária", escreveu a atriz em seu canal de transmissão no Instagram. "Ser rico pra eles é o quê? Alisar o cabelo? Se comportar como branco?", criticou. Leia Mais

***

NÓS NA SEMANA

Política de cotas mudou debate público no Brasil: 'Racismo era tabu' Leia mais

5 livros escritos por mulheres negras na lista das mais influentes do mundo Leia mais

NOSSOS OLHARES

Cris Guterres - Preta Gil usava o seu corpo como um ato político Leia mais

Itan Cruz - Preta Gil: quando a arte é sinônimo de luta Leia mais

Ronilso Pacheco - Falta de interlocutor mostra fragilidade de comissão aos EUA Leia mais

Jeferson Tenório - Decisão da Suprema Corte dos EUA sobre livros pode afetar o Brasil Leia mais

André Santana - Katiúcha Watuze: Mulheres negras 40+ seguem revolucionando Leia mais