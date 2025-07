Pix teve maior vazamento da história: quais os riscos? O que fazer?

O vazamento de dados, como CPFs e chaves Pix, facilitam golpes e permitem que criminosos abram contas falsas. Como saber se seus dados foram vazados? Quais são os riscos de quem teve CPF ou chave Pix divulgados?

O que aconteceu

Um incidente de segurança causou o maior vazamento de dados da história do Pix. Foram 11 milhões de CPFs e 47 milhões de chaves expostos por meio do sistema Sisbajud (Sistema de Busca de Ativos Financeiros do Judiciário), ferramenta usada pelo Poder Judiciário para rastrear ativos financeiros de pessoas com processos judiciais. O vazamento ocorreu nos dias 20 e 21 de julho. As informações foram divulgadas pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e pelo Banco Central na quinta-feira, 24.

Riscos

Dados facilitam fraudes. Embora o CNJ tenha afirmado que não houve exposição de dados protegidos por sigilo bancário como saldos, senhas ou extratos, especialistas em segurança digital alertam que os riscos ainda são significativos.

Posso ter um empréstimo feito em meu nome? Não é possível pegar um empréstimo usando um CPF e receber o dinheiro em uma conta vinculada a outro CPF. Sampaio alerta, porém, que os criminosos podem abrir contas fraudulentas usando um CPF vazado e aí sim contratar um empréstimo.

Mesmo sem dados sensíveis, os dados vazados, como CPF, e-mail e celular, são suficientes para facilitar golpes e fraudes mais sofisticadas. Os criminosos usam essas informações para criar ataques mais personalizados, aumentando as chances de sucesso das fraudes. Eles ligam, mandam mensagens ou e-mails usando dados que só alguém de confiança deveria ter. Isso engana as vítimas com mais facilidade.

Carlos Sampaio, especialista em Segurança Cibernética e da Informação

Como saber se meus dados foram usados?

Abertura de contas é um problema. Você pode consultar todas as contas, cartões e relações financeiras associadas ao seu CPF no site Registrato, serviço gratuito do Banco Central. É possível pedir o encerramento da conta ou contestar o vínculo diretamente pela plataforma.Além do Registrato, serviços como o Serasa podem ajudar a identificar tentativas de abertura de crédito ou movimentações financeiras suspeitas. Ficar atento a mensagens e ligações que peçam transferências ou confirmação de dados também é fundamental.

Um golpe muito comum é alguém dizer que fez uma transferência errada para sua chave Pix e pedir o dinheiro de volta. Com os dados vazados, esses golpes ficam mais convincentes.

Carlos Sampaio, especialista em Segurança Cibernética e da Informação

Dá para cancelar ou mudar a chave Pix?

Sim. O usuário pode excluir uma chave Pix e registrar uma nova, inclusive uma chave aleatória, diretamente pelo aplicativo do banco ou da instituição financeira. Essa é uma forma de dificultar tentativas de uso indevido.

O Registrato também oferecerá a partir de dezembro deste ano a opção de bloquear o CPF para impedir a abertura de novas contas bancárias. Caso o usuário deseje reverter esse bloqueio, o processo poderá ser feito facilmente pelo próprio sistema.

O que fazer agora?