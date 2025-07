Paris comemora primeiro aniversário dos Jogos Olímpicos com desfile no Rio Sena

Paris comemora o primeiro aniversário dos Jogos Olímpicos de 2024 neste sábado (26) com um desfile ao longo do Sena, onde foi realizada a cerimônia de abertura, e diversos eventos que culminam no domingo com a etapa final do Tour de France, em Montmartre.

Um ano após os Jogos de Paris, a capital francesa lembra com carinho do evento e, há um mês, reinstalou a pira olímpica, que sobe todas as noites em um balão, no Jardim das Tulherias.

Para comemorar essa "memória compartilhada", nas palavras do Diretor da Cerimônia de Abertura, Thomas Jolly, o Sena era uma parada obrigatória.

A jornada do aniversário foi aberta com um desfile de cerca de 100 canoas, pranchas de stand-up paddle e caiaques ao longo do rio, que recebeu a procissão de delegações de todo o mundo na noite de 26 de julho de 2024.

Duas das famosas mascotes dos Jogos, em forma de gorros frígios (emblema da Revolução Francesa), trafegaram em um barco e cumprimentaram a delegação institucional, enquanto gritos de "Obrigada! Obrigada!" eram ouvidos.

Em sua primeira visita oficial à França, a nova presidente do Comitê Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, expressou sua alegria por retornar à capital francesa e ver "todo o legado" dos Jogos Olímpicos. Ao seu lado estava seu antecessor, Thomas Bach, que acompanhou de perto os preparativos para o evento esportivo.

- Banho no Sena -

Após a inauguração do planejado "Monumento aos Campeões", que será instalado até o final de 2025 em uma das pontes no coração de Paris, a delegação seguiu para uma das três áreas de banho no Rio Sena, abertas ao público no início de julho.

A delegação do Comitê Olímpico Internacional (COI) seguiu então para o norte de Paris para ver as dez estátuas de mulheres famosas projetadas para a Cerimônia de Abertura dos Jogos.

Após um discurso no Grand Palais, o icônico local das competições olímpicas de esgrima, a delegação do COI seguirá para Seine-Saint-Denis, nos arredores da capital.

Lá, estão planejadas uma visita ao Centro Aquático Olímpico, gratuita neste dia de aniversário, e ao parque onde serão instalados os anéis olímpicos, onde será realizado um grande concerto.

- Uma bandeira olímpica iluminada na Torre Eiffel -

Uma bandeira com os anéis olímpicos foi hasteada na Torre Eiffel e será iluminada neste sábado à noite.

Enquanto o mundo esportivo francês está ansioso para comemorar o aniversário dos Jogos Olímpicos, também está sofrendo com uma forte ressaca dos cortes orçamentários para o esporte ocorridos após o término dos Jogos Paralímpicos em setembro de 2024.

Nas comemorações deste sábado, Tony Estanguet disse que a redução no orçamento esportivo para 2026 era "um pouco incompreensível", ao considerar que o esporte está sendo "um pouco sacrificado".

Sobre esse assunto, a campeã olímpica francesa de esgrima, Manon Apithy-Brunet, disse há alguns meses: "Não deveríamos ter dito que haveria um legado".

