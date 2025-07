Papa Leão discute guerra na Ucrânia com autoridade da Igreja Ortodoxa Russa

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão discutiu a guerra na Ucrânia neste sábado com o metropolita Anthony, um clérigo sênior da Igreja Ortodoxa Russa, em um possível esforço para facilitar os laços entre as igrejas, tensionados pela invasão da Rússia.

Leão encontrou-se com Anthony, presidente do Departamento de Relações Externas da igreja, e com cinco outros clérigos de alto nível durante uma audiência pela manhã, disse o Vaticano.

"Durante a conversa, foram levantadas inúmeras questões relativas ao estado do diálogo ortodoxo-católico, assim como os conflitos em curso no mundo, incluindo na Ucrânia e no Oriente Médio", disse a Igreja Ortodoxa Russa em um comunicado.

Desde que assumiu o papado, em maio, Leão tem apelado repetidamente para a paz nos conflitos globais e, neste mês, disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy que o Vaticano estava disposto a sediar conversas de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

As autoridades russas, no entanto, disseram que não encaram o Vaticano como um local sério para as conversações porque ele é cercado pela Itália, membro da Otan, que tem apoiado a Ucrânia.

O chefe da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, tem apoiado com entusiasmo a invasão da Ucrânia.

O comunicado da igreja russa informou ainda que as felicitações de Kirill foram transmitidas a Leão por sua eleição como papa.

"O papa Leão 14 expressou sua gratidão a sua santidade, o patriarca Kirill, por seus bons votos e observou a importância de desenvolver relações com a Igreja Ortodoxa Russa", acrescentou.

(Reportagem de Sara Rossi e Fylyp Lebediev)