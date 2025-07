Obongjayar, novo talento do afrobeat nigeriano na cena musical londrina

Nascido em Calabar, na Nigéria, mas radicado em Londres, na Inglaterra, Steven Umoh - mais conhecido como Obongjayar - é um dos novos talentos do afrobeat na cena musical londrina. Seu segundo e novo álbum acaba de sair do forno e conquistou a crítica com sua poesia e originalidade.

Daniella Franco, da RFI em Paris

Obongjayar chegou com a mãe em Londres no final da primeira década de 2000, fugindo de violências domésticas na Nigéria. Naquela época, Steven Umoh, de apenas 17 anos, escutava basicamente rap norte-americano. Após entrar na Universidade de Artes de Norwich, ele mergulhou de cabeça na música.

As parcerias com Richard Russel, dono do famoso selo londrino XL Recordings, e com o rapper americano Danny Brown deram a largada de Obongjayar para a fama. Mas foi a colaboração com o músico e DJ britânico Fred Again, em 2023, na faixa "Adore u" que conquistaram de vez o público, com 235 milhões de escutas no Spotify.

Seu segundo disco solo, "Paradise Now", conta com a produção de dois gigantes: Yeti Beats - arquiteto sonoro da Doja Cat - e o trio Beach Noise, queridinhos do Kendrick Lamar. Neste novo trabalho, Obongjayar continua apostando nas colaborações, entre elas com a poderosa Little Simz, na faixa "Lion", escolhida pela programação musical da RFI.

