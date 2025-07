Neurotech: Busca por crédito sobe 2% em junho ante maio e avança 1,4%

A procura por financiamento pelo consumidor manteve tendência de alta em junho, ao crescer 2% em relação à expansão de 1% em maio. O dado é do Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC), que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos em segmentos como o varejo, instituições financeiras, entre outros.

Na comparação com junho de 2024, o INDC apresentou alta de 1,4%, vindo de recuo de 0,6% em maio no confronto interanual. O indicador mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos em segmentos como o varejo, instituições financeiras, entre outros.

De acordo com Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech e responsável pelo INDC, com a provável estagnação da Selic, a tendência é que uma melhora nas condições de consumo beneficie o setor de crédito durante todo o restante do ano.

Desde setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou o juro básico em 450 pontos para 15% ao ano. A expectativa é de manutenção na decisão de quarta-feira que vem, com o processo de aperto monetário tendo sido encerrado em junho, conforme especialistas.

Em junho, a categoria que engloba os bancos e instituições financeiras teve o melhor resultado, com crescimento de 40% na busca por crédito em relação a igual mês de 2024. Já a procura por financiamento no varejo cresceu 8% ante junho do ano passado.

Empresas

A busca por crédito pelas médias empresas (faturamento anual de até R$ 300 milhões) teve alta de 10% na comparação com junho de 2024. Entre as pequenas empresas, que faturam até R$ 4,8 milhões por ano, o avanço foi de 7,5% na comparação anual.