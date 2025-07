Homem morre enquanto fazia exercício físico em academia do RS

Um homem de 42 anos morreu após passar mal durante exercício físico em uma academia de Caxias do Sul (RS).

O que aconteceu

Mateus Augusto Palauro estava na esteira da academia quando caiu. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira em uma unidade da Smart Fit, no centro de Caxias do Sul (RS).

Ele foi amparado por profissionais, mas teve a morte constatada no local. Em nota, a Smart Fit afirmou que acionou o Samu e que Mateus "não respondeu aos procedimentos realizados pelos profissionais".

O homem tinha problemas de hipertensão e tomava remédios para controlar a doença.

Causa da morte não foi divulgada pela família. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas o órgão informou que não foi procurado pelos familiares do homem.

Mateus deixa um casal de filhos e a esposa. O corpo dele foi cremado no Memorial São José, em Caxias do Sul, na quinta-feira.