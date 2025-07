Trabalho pode e deve ser divertido, diz autora que se inspira em The Office

Ir ao escritório não precisa ser uma tarefa árdua. Pelo contrário: deve ser divertido. Ao menos é o que defende Bree Groff, consultora sênior na SYPartners, empresa de consultoria de gestão. Ela se inspira na famosa série The Office para promover mais diversão nos ambientes de trabalho.

O que aconteceu

Bree Groff carrega consigo um lema incomum: "A maior parte do trabalho, na maioria dos dias, deveria ser divertida". Ela reconhece, que "diversão" não é a primeira palavra que a maioria das pessoas associa ao seu trabalho. No entanto, ela está em uma missão para desafiar a ideia de que o trabalho precisa ser uma rotina monótona.

Ir ao escritório não deveria parecer uma tarefa árdua. Em vez disso, deveria ser um lugar onde encontramos alegria e camaradagem Bree Groff, em seu livro Hoje Foi Divertido: Um Livro Sobre Trabalho (Sério)

A ideia de diversão no trabalho vem de casa. Desde jovem, Groff lembra de ver seus pais, que trabalhavam na área da educação, rindo e brincando com colegas quando os visitava no trabalho. "Cresci pensando que o trabalho era um lugar para se divertir", diz ela.

Sua crença de que o trabalho deveria ser agradável se fortaleceu quando sua falecida mãe foi diagnosticada com câncer em estágio 4. Groff teve uma epifania no consultório médico: enquanto cada paciente com câncer pedia por mais tempo, "todos no escritório estão apenas esperando pela sexta-feira", diz ela.

Não estamos valorizando nossos dias adequadamente. Nossos dias no trabalho também são nossos dias neste planeta Bree Groff, à CNBC Make It

Inspiração em The Office

The Office Imagem: Divulgação/NBC

Hoje, Groff segue uma filosofia simples: "Se quero aproveitar minha vida e me divertir nela, e o trabalho é uma grande parte disso, então, por consequência, o trabalho também deveria ser divertido", diz "Na verdade, se divertir no emprego tem menos a ver com o trabalho em si e mais com os colegas", acredita Groff.

Groff usa a clássica sitcom The Office como exemplo: embora vender papel na Dunder Mifflin [empresa em que se passa a série] fosse objetivamente entediante, os funcionários sempre pareciam se divertir juntos. "Formar relacionamentos autênticos é a chave para um ambiente de trabalho feliz", diz Groff.

Em todas as equipes que gerencia, Groff incentiva cada funcionário a criar um "manual do usuário" pessoal para compartilhar com os colegas. "Esse manual pode conter informações sobre desde as pessoas mais importantes em suas vidas até seu estilo de comunicação preferido. Às vezes, o que parece tão terrível e desumano no trabalho é que não conhecemos as pessoas com quem trabalhamos", diz Groff.

Podemos trabalhar com alguém por anos antes de descobrir, tipo, 'nossa, você tem um irmão'. Construir relacionamentos significativos também exige vulnerabilidade — o que nem sempre é comum no escritório Bree Groff

Para promover a honestidade emocional, Groff pede que sua equipe avalie o dia em uma escala de 1 a 5 no início de cada reunião. Segundo ela, essa prática faz com que todos se sintam 'muito mais ancorados e vistos'. "Pequenos atos de conexão são bons para nos lembrar que nem tudo é tão pesado. É claro que nem todo dia será um passeio no parque. Isso faz parte de lidar com outros humanos. No entanto, um pouco de conexão pode fazer uma grande diferença", finaliza.