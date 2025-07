Milei, da Argentina, reduz impostos de exportação de carne e grãos

(Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou neste sábado uma redução nos impostos de exportação sobre aves e carne bovina, soja e derivados, milho, sorgo e girassol, medida solicitada pelo setor agrícola do país.

Milei afirmou que as reduções anunciadas serão permanentes e "resultarão em uma redução de 20% nos impostos de exportação para as cadeias de suprimento de grãos; e uma redução de 26% nos impostos de exportação para gado e carne".

Os impostos sobre aves e carne bovina serão reduzidos de 6,75% para 5%; os do milho serão reduzidos de 12% para 9,5%; os do sorgo serão reduzidos de 12% para 9,5%. Os impostos de retenção do girassol passarão de 7,5% para 5,5%, os de retenção da soja de 33% para 26% e os de subprodutos da soja de 31% para 24,5%, disse Milei.

"A redução dos impostos não beneficiará apenas o campo, mas toda a economia", disse Milei em discurso na abertura da exposição na Sociedade Rural Argentina (SRA).

"Buscamos impulsionar o campo, que foi severamente punido por esses impostos nos últimos 20 anos", observou, acrescentando que "eliminar os impostos retidos na fonte é uma obsessão de nossa administração, e fizemos muito progresso nessa direção".

O presidente assumiu o cargo em dezembro de 2023 com a promessa de colocar a economia de volta nos trilhos, acabar com o flagelo da inflação e equilibrar as contas públicas.

"É importante ter em mente que isso (a redução dos impostos) se deve exclusivamente ao superávit fiscal que alcançamos, que protegemos como água no deserto diante dos ataques sistemáticos da classe política", disse Milei.

(Reportagem de Walter Bianchi em Buenos Aires)