Lançamento aéreo de ajuda em Gaza é 'ineficaz', considera chefe de agência da ONU

O chefe da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) afirmou neste sábado (26) que a retomada do lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza é algo "ineficaz" diante da catástrofe humanitária que afeta o território palestino.

"O lançamento aéreo não acabará com a fome crescente. É caro, ineficaz e pode até mesmo matar civis famintos", escreveu no X o diretor da agência, Philippe Lazzarini.

Na sexta-feira, um funcionário israelense declarou à AFP que os lançamentos de ajuda humanitária por via aérea serão retomados em breve na Faixa de Gaza, e especificou que os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia os coordenarão.

A situação humanitária em Gaza se deteriorou, e organizações internacionais alertaram para um cenário de desnutrição infantil.

"Uma fome causada pelo homem só pode ser resolvida pela vontade política", estimou Lazzarini.

Sem questionar Israel, pediu que a ONU intervenha "em grande escala e sem obstáculos" em Gaza.

Israel enfrenta uma pressão internacional crescente devido à dramática situação humanitária no território palestino. No final de maio, aliviou parcialmente um bloqueio total imposto no início de março, que causou uma grave escassez de alimentos, medicamentos e produtos de primeira necessidade.

Em um comunicado publicado na sexta-feira, o Exército israelense afirmou que "Israel não limita o número de caminhões que entram na Faixa de Gaza" e que as "organizações humanitárias internacionais e as agências das Nações Unidas" não retiram a ajuda quando ela entra no território palestino.

Muitas organizações humanitárias em Gaza afirmam há meses que enfrentam pressões e restrições que as impedem de responder à crise humanitária.

O Cogat, organismo do Ministério da Defesa de Israel encarregado dos assuntos civis nos territórios palestinos, disse no sábado que 600 caminhões estão aguardando para ser descarregados pelas organizações internacionais.

