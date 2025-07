Juiz que dirigia bêbado e atropelou ciclista ganha R$ 130 mil por mês

O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, 61, que atropelou uma ciclista ao dirigir embriagado, teve um salário líquido médio de R$ 130 mil mensais nos primeiros seis meses deste ano.

O que aconteceu

Fernando fez carreira na 1º Vara Cível de Araçatuba (SP), cidade onde o acidente ocorreu. Ele se aposentou em agosto de 2019 e, atualmente, recebe um salário líquido superior a R$ 100 mil por mês. A informação foi divulgada pelo jornal Estadão e confirmada pelo UOL junto ao Portal da Transparência do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Nos seis primeiros meses deste ano, Fernando recebeu R$ 917 mil em valor bruto. Ao retirar os descontos, o juiz embolsou o equivalente a R$ 781 mil nesse período.

Média mensal líquida do salário de Fernando é de R$ 130 mil. Em janeiro, ele recebeu R$ 133.271,89; em fevereiro, o salário foi de R$ 119.707,71; em março, o juiz recebeu R$ 129.707,71; em abril foram R$ 150.102,95; em maio foram mais R$ 139.323,96; e em junho ele recebeu R$ 109.323,96.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Fernando. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Fernando Augusto foi preso em flagrante na quarta-feira. Ele dirigia embriagado com uma mulher seminua em seu colo, quando atropelou uma ciclista em Araçatuba. A vítima está internada em estado grave. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Juiz teria passado a madrugada com a mulher em uma casa noturna, deixado o local embriagado e dirigiu o veículo, segundo a polícia. De acordo com a investigação, no momento em que foi preso, ele "estava sob efeito de bebida alcoólica, com a coordenação motora comprometida e fala desconexa". Posteriormente, exame clínico comprovou que ele de fato estava embriagado.

Prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Ele foi enviado para a Cadeia Pública de Penápolis.

Vítima foi identificada como Thais Bonatti, 30. Ela está internada na Santa Casa de Araçatuba e o estado de saúde é considerado grave.

Thais sofreu diversos ferimentos, segundo o irmão dela. "Ela está com o braço quebrado, com coágulo no cérebro e traumatismo craniano", disse William Aparecido de Andrade em entrevista à TV TEM, afiliada da Globo na região.

*Com Estadão Conteúdo