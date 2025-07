Israel retoma envio aéreo de comida à Gaza; ONU diz que medida é ineficaz

Israel anunciou hoje que voltará a realizar lançamentos aéreos de comida na Faixa de Gaza. Chefe de agência da ONU para refugiados diz que ajuda humanitária dessa forma é "ineficaz".

O que aconteceu

Exército de Israel afirmou que envios aéreos seriam retomados na noite de hoje. Estado avisou que estabeleceria corredores humanitários para garantir o transporte seguro de comboios de alimentos e medicamentos da ONU (Organização das Nações Unidas).

Primeiras entregas seriam de farinha, açúcar e alimentos enlatados fornecidos por organizações internacionais.

Esta noite, entregas aéreas de ajuda humanitária serão retomadas, como parte dos esforços em curso para permitir e facilitar a entrada de ajuda em Gaza.

Exército de Israel, em nota

Philippe Lazzarini, chefe da agência da ONU para Refugiados Palestinos, disse hoje cedo que lançamento aéreo é ineficaz. Para ele, essa estratégia é "cara, ineficaz e pode até mesmo matar civis famintos", segundo postagem publicada no X.

Segundo a ONU, 6.000 caminhões de ajuda humanitária aguardam autorização para passar nas fronteiras da Jordânia e Egito. "A ajuda terrestre é mais fácil, efetiva, rápida, barata e segura.", afirmou o comissário.

Envio de ajuda com paraquedas deixou 12 mortos em 2024. Um "mal-funcionamento" de um dos paraquedas enviados com suprimentos fez com que os alimentos caíssem no mar em Beit Lahia. Ao todo, 12 pessoas que nadaram até os pacotes de ajuda humanitária morreram afogadas.

Israel não conseguiu comprovar que Hamas rouba comida

Não há indícios de que o Hamas rouba a comida da ONU, como afirmado por Israel para justificar a fome na região. Fontes militares ouvidas pelo The New York Times afirmaram que, apesar de registros de roubos do grupo extremista contra grupos humanitários menores, não há qualquer evidência de que alimentos distribuídos pela ONU, que faz a maioria da ajuda humanitária no país, tenham sido saqueados.

População de Gaza passa fome e mais de 100 morreram por desnutrição, segundo a Palestina. Em março deste ano, Israel impôs um bloqueio total à Faixa de Gaza, interrompendo toda a entrada de ajuda. Somente no fim de maio alguns caminhões voltaram a ter acesso, de forma limitada.

Médicos Sem Fronteiras reforça o aumento no número de desnutridos e a morte de recém-nascidos com fome. Ao menos três bebês morreram na última semana com desnutrição grave. A ONU alertou que seus próprios funcionários em missões humanitárias têm enviado "mensagens desesperadas de fome".

Israel comete um "crime sistemático de fome", diz Palestina. Um comunicado lançado hoje pelo governo local exigiu a abertura das fronteiras para entrada de alimentos. Segundo eles, seria necessário 500 veículos com ajuda humanitária e 50 caminhões de combustível por dia para salvar o território de um "desastre".

*Com informações da AFP