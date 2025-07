Instituto para a Paz dos EUA nomeia ideólogo de direita para cargo de chefia

WASHINGTON (Reuters) - O conselho do Instituto dos Estados Unidos para a Paz (Usip, em inglês) nomeou o funcionário sênior do Departamento de Estado Darren Beattie, um ideólogo de direita com um histórico de comentários inflamados sobre mulheres e minorias, para liderar a organização apoiada pelo Congresso.

Beattie, que atua como funcionário sênior do gabinete do subsecretário de Diplomacia Pública, manterá sua função no departamento enquanto lidera o Usip em caráter interino, informou o Departamento de Estado neste sábado.

"O Conselho de Administração do Usip nomeou Darren Beattie como presidente interino do Instituto da Paz dos Estados Unidos e estamos ansiosos para vê-lo promover a agenda America First do presidente Trump nessa nova função", disse um alto funcionário do Departamento de Estado em comentários enviados por email.

Beattie foi demitido como redator de discursos para Trump em 2018, informou o Washington Post, após a cobertura da CNN de que ele havia participado de conferência que contou com a presença de conhecidos nacionalistas brancos.

Em meio às notícias de sua nomeação para o Departamento de Estado em fevereiro, declaração duvidando da política externa dos EUA em relação a Taiwan e comentários inflamados sobre mulheres e minorias ficaram sob os holofotes.

"Esta é uma profunda oportunidade de articular e promover os interesses norte-americanos, assim como de ajudar a realinhar este instituto para que atinja seu potencial máximo", disse Beattie em comentários separados enviados por email pelo Departamento de Estado.

Fundado pelo Congresso dos EUA em 1984, o Usip tem a missão de proteger os interesses dos EUA, ajudando a prevenir conflitos violentos e a intermediar acordos de paz no exterior.

Sob o comando do presidente Donald Trump, o governo tem procurado controlar a direção do Instituto, demitindo a maior parte da diretoria em março e enviando membros do Departamento de Eficiência Governamental em um impasse público que atraiu a polícia local.

A diretoria do Instituto agora inclui o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth. Representantes do Usip não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto fora do horário comercial.

A mudança ocorre em meio a uma contínua disputa de poder sobre os esforços do governo Trump para controlar a direção da organização independente e sem fins lucrativos, enquanto ele busca implementar sua agenda "America First".

(Reportagem de Susan Heavey)