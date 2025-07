'Imagens Estranhas': fenômeno de terror japonês tem autor anônimo

"Vamos lá, então. Agora eu vou mostrar um desenho para vocês." Na página seguinte, o leitor vê uma ilustração feita por uma criança que assassinou a própria mãe. Assim começa o livro "Imagens Estranhas", de Uketsu —um (ou uma) youtuber com mais de 1 milhão de seguidores, que tem ganhado o coração dos fãs do gênero horror e mistério.

O próprio autor é um enigma: não sabemos sua identidade ou gênero. Uketsu aparece com uma máscara branca, roupas pretas e voz distorcida digitalmente em vídeos enigmáticos. O anonimato, no entanto, não impediu que se transformasse em um fenômeno no Japão, onde mora. O livro "Imagens Estranhas" ocupa atualmente o oitavo lugar na lista do gênero horror da Amazon.

Sobre o que é a história

Tudo começa quando uma professora universitária mostra aos alunos um desenho feito por uma criança que matou a própria mãe. A partir daí, o livro se divide em quatro partes, e cada uma tem como eixo central um desenho.

O enigma é o coração de "Imagens Estranhas": um homem que posta ilustrações feitas pela esposa grávida em um blog; uma criança que faz um traço confuso no Dia das Mães; um professor que deixa uma imagem enigmática pouco antes de ser assassinado brutalmente.

Histórias que parecem isoladas, mas que se conectam —e têm um porquê.

No livro, o leitor não é só um leitor, mas uma espécie de detetive que vai, aos poucos, conectando pontos e seguindo pistas (que se confirmam ou não). É um verdadeiro processo de investigação com as provas disponíveis: os desenhos.

Por que gostei?

Como define a contracapa, "Imagens Estranhas" é um livro inquietante. Ele traz elementos únicos, que me fizeram devorá-lo em uma manhã de domingo. Não são grandes "plot twists", como estamos acostumados nos suspenses, mas é uma narrativa que envolve ao propor uma premissa quase que inédita.

Afinal, Uketsu convida o leitor a montar um quebra-cabeça narrativo não só com palavras, mas com elementos visuais. A cada nova ilustração apresentada, o olhar do leitor está mais apurado, mais crítico e curioso, tentando avaliar que crime estaria por trás de um simples traço.

Se você é do tipo que gosta de mistério, histórias que provocam mais perguntas do que respostas e leituras que deixam a mente trabalhando mesmo depois da última página, "Imagens Estranhas" tem tudo para te fisgar. Prepare-se para observar, desconfiar e montar teorias. Porque, nesse livro, cada traço pode ser uma pista — ou uma armadilha.

