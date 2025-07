Hoje confeiteira profissional, ela viu seu 1º bolo cair na porta da festa

Lauriceia Teixeira Rodrigues não segurou as lágrimas ao ver seu primeiro bolo de aniversário desmanchar na porta da festa de aniversário da neta. Hoje, anos depois, ela se diverte ao lembrar do episódio enquanto prepara encomendas de até cinco mil salgados e bolos de vários andares.

O que aconteceu

Lauriceia, 51 anos, foi uma das beneficiadas do Programa Acredita no Primeiro Passo. A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e tem parceria do Banco do Nordeste.

Moradora do bairro Mandacaru, em João Pessoa (PB), a confeiteira que um dia lutava para colocar comida na mesa hoje sustenta a família com seu negócio. A história começou com um desafio: o desemprego do marido. Para complementar a renda, ela enxergou no bolo no pote uma oportunidade. No entanto, o início foi marcado pela falta de conhecimento e de estrutura.

O primeiro bolo da minha neta caiu na porta do aniversário. Até hoje eu fico, Jesus, o que foi aquilo Lauriceia

Através do Programa Acredita, Lauriceia teve acesso a recursos financeiros e ainda recebeu capacitação profissional. "A gente não conhecia tanta coisa no início, não conhecia o ponto de recheio, não sabia estruturar. Hoje eu sei bem como mandar o bolo para a casa do meu cliente. Tenho a segurança de fazer um bolo de quantos andares pedirem", conta.

Com o suporte do programa, a confeiteira investiu em equipamentos modernos que impulsionaram a produção. "O Acredita trouxe conforto para o meu trabalho, porque tudo que tenho de maquinário traz conforto. Fazer as encomendas na mão é muito mais difícil de entregar", explica Lauriceia.

Através do bolo no pote, surgiram os primeiros bolos de aniversário, de casamento e a possibilidade de hoje me reconhecer como uma confeiteira já realizada Lauriceia

Acredita no Primeiro Passo

Lançado no ano passado e coordenado pelo MDS, o Programa Acredita no Primeiro Passo foi criado pelo Governo Federal para ajudar famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico a melhorar de vida através do trabalho e do empreendedorismo. Ele oferece cursos profissionalizantes, apoio para quem busca emprego e oportunidades para quem quer abrir seu próprio negócio, incluindo acesso a microcrédito com juros baixos e orientação especializada.

Quem pode participar? Podem participar pessoas entre 16 e 65 anos que tenham seus dados atualizados no CadÚnico. O programa dá atenção especial a mulheres, jovens, pessoas com deficiência, comunidades negras e populações tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas, que muitas vezes enfrentam mais dificuldades para conseguir oportunidades.