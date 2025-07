Governadores deixam Brasil em posição de subordinado aos EUA, diz professor

Ao dizer que o governo brasileiro não está interessado em negociar com a gestão de Donald Trump, os governadores Tarcísio de Freitas, Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado erram e deixam o Brasil em posição de subordinado aos Estados Unidos, avaliou Eduardo Grin, cientista político e professor da FGV, em entrevista ao UOL News de hoje.

Acho que é equivocada a fala dos três governadores, porque ela a rigor coloca o Brasil numa posição subordinada. Ou seja, qual seria o correto? Seria o governo deixar de agir? Seria o governo deixar de pressionar o presidente dos Estados Unidos?

Não faz muito sentido a gente imaginar que o governo Lula estaria extrapolando as suas iniciativas ou estaria aquém daquilo que ele tem que fazer.

Eduardo Grin, cientista político e professor da FGV

Os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ratinho Jr. (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás) fizeram críticas à atuação do governo Lula diante das tarifas de 50% impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros. Eles deram as declarações neste sábado (26), durante a Expert XP, em São Paulo.

Caiado foi o mais incisivo. Segundo ele, Lula está acirrando o debate ideológico para antecipar a disputa eleitoral de 2026. Para o cientista político Eduardo Grin, é necessário também lembrar que os três governadores são cotados para a corrida presidencial no ano que vem.

Não há como a gente considerar válida as observações dos três governadores, porque o papel do governo federal é, nesse caso, defender as instituições políticas do seu país, sem o que não há soberania.

Uma segunda questão que me parece importante é: nós não podemos desconsiderar que são três potenciais candidatos à Presidência no ano que vem e todos os três estão mirando esse espolio eleitoral que Jair Bolsonaro ainda tem hoje como principal líder da direita no Brasil.

E essa é a razão que me faz crer que o governo Trump, de certa maneira, está utilizando um segundo estágio daquilo que ele entende ser necessário para dar conta de restabelecer, na sua visão distorcida do mundo, na sua visão mercantilista de mundo, um equilíbrio na relação entre Estados Unidos e outros países, tomando o Brasil como um primeiro experimento, para fazer com que o país possa aceitar aquilo que os Estados Unidos entendem como razoável.

Eduardo Grin, cientista político e professor da FGV

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 16h, e aos domingos, às 16h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: