Ex-vereador de Uberlândia morre em queda de ultraleve em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

O ex-vereador de Uberlândia, em Minas Gerais, Luís Cláudio Galassi, era um dos passageiros do ultraleve que caiu na tarde de hoje na zona rural de Bariri, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Acidente ocorreu na zona rural do estado entre Bariri e Bocaina, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros encontrou os corpos carbonizados no local. Até o momento, não há informações sobre o velório e sobre o sepultamento.

Acidente aconteceu por volta das 14h, segundo o Corpo de Bombeiros de Bariri. O ultraleve caiu em uma região de canavial localizado a cerca de 8 km da rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-204), no km 324, e pegou fogo.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Aeronáutica e pela Anac. A morte foi confirmada pela Câmara Municipal de Uberlândia. Até a publicação da reportagem, a identidade da segunda vítima do acidente não havia sido divulgada.

Polícia Científica realizou perícia no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jaú, cidade mais próxima com estrutura para o atendimento.

Galassi assumiu como suplente na Câmara Municipal em 2015, segundo a Câmara de Uberlândia. Segundo o órgão, ele foi filiado ao PSDB, foi autor do pedido de cassação do então prefeito Gilmar Machado (PT), em 2016, por supostos crimes de responsabilidade.