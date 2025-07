Israel não tem provas de que Hamas rouba comida enviada a Gaza, diz jornal

Fontes militares do Exército de Israel disseram que o país não tem provas de que o grupo extremista Hamas roube a ajuda humanitária entregue pela ONU na Faixa de Gaza. A justificativa é usada por autoridades israelenses para explicar a fome que assola os palestinos desde o início da guerra, em 2023, e aumentou vertiginosamente nas últimas semanas.

O que aconteceu

Não há provas de "roubos regulares" ao estoque da ONU, que hoje é o maior fornecedor de ajuda humanitária no enclave. Fontes de alta patente do exército israelense ouvidas pelo The New York Times afirmaram que, apesar de terem registros de ataques do Hamas a suprimentos de organizações menores, não há dados de saques envolvendo a distribuição das Nações Unidas.

Operação de distribuição da ONU era confiável e "menos vulnerável", segundo os militares ouvidos pelo NYT. Desde maio, o sistema de distribuição de ajuda humanitária em Gaza mudou. Antes, ele era gerido pelas Nações Unidas, mas hoje ele é organizado por uma empresa privada, de origem americana, guardada por segurança armada em uma área comandada por forças militares israelenses.

Análise feita pelo governo dos EUA mostra que parte da ajuda humanitária foi "perdida" durante ações do exército de Israel. Um relatório que analisou 156 incidentes de furtos ou perda de carga humanitária disponibilizada pelos EUA a Gaza desde 2023 e foi divulgado pela Reuters mostrou que 44 dos casos de roubo ou perda de carga foram "direta ou indiretamente" ligados a ações do Exército.

"Não há provas de que o Hamas se beneficiou" dos suprimentos, diz o relatório. O estudo afirma, porém, que não há como comprovar que os palestinos que receberam ajuda humanitária não entregaram os alimentos para o grupo extremista posteriormente.

Mais de 1.000 palestinos foram mortos a tiros tentando coletar ajuda humanitária. A estimativa é das Nações Unidas. A justificativa de Israel é de que alguns tiros foram disparados porque multidão chegou "muito perto" ou colocou as forças de segurança em perigo.

Israel continua afirmando que não causa a fome em Gaza. O governo continua a afirmar que o Hamas desvia cerca de 25% dos recursos que entram no enclave. Segundo o governo de Netanyahu, parte do desvio vai para soldados e outra parte é vendida a preços exorbitantes a civis.

"Gargalo" para ajuda humanitária é das Nações Unidas, alega Israel, em nova linha de justificativa. Em publicação feita ontem, a Coordenação de Atividades Governamentais nos Territórios do Exército de Israel afirmou que a ONU e as organizações internacionais têm falhado em fazer a coleta dos alimentos nas fronteiras nos últimos meses.

Número de mortos por fome em Gaza aumenta

Homem carrega corpo de bebê palestino vítima de desnutrição em hospital de Khan Younis Imagem: Ramadan Abed/REUTERS-26.jul.2025

Nas últimas 24 horas, cinco pessoas morreram por desnutrição no país; uma delas foi uma criança de sete dias de vida. Mais de 120 pessoas morreram por fome desde o início da guerra e mais de 80 delas eram crianças, segundo dados do próprio governo palestino.

Médicos Sem Fronteiras reforça o aumento no número de desnutridos e a morte de recém-nascidos com fome. Ao menos três bebês morreram na última semana com desnutrição grave, segundo a organização. A ONU alertou que seus próprios funcionários em missões humanitárias têm enviado "mensagens desesperadas de fome".

Israel bloqueou toda a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza por mais de dois meses. Somente no fim de maio alguns caminhões voltaram a ter acesso, de forma limitada.

Ontem, o país anunciou a autorização para envio de ajuda por paraquedas, medida considerada cara e ineficiente pela ONU. Apenas Jordânia e Emirados Árabes Unidos ganharam permissão para fazer o envio. Em 2024, um problema em um dos paraquedas fez com que a ajuda humanitária caísse no mar e 12 palestinos morressem afogados tentando recuperar o alimento.

Israel comete um "crime sistemático de fome", diz palestina. Um comunicado lançado hoje pelo governo local exigiu a abertura das fronteiras para entrada de alimentos. Segundo eles, seria necessário 500 veículos com ajuda humanitária e 50 caminhões de combustível por dia para salvar o território de um "desastre".