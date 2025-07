EUA negam entrada a jogadores venezuelanos da Little League, diz entidade esportiva

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos recusaram a entrada de uma equipe venezuelana da Little League que deveria competir no torneio de beisebol da Série Mundial da Liga Sênior deste ano na Carolina do Sul, disse um comunicado da Little League International.

A Cacique Mara Little League não conseguiu obter os vistos de entrada necessários, episódio "extremamente decepcionante, especialmente para esses jovens atletas", disse a organização no comunicado.

Uma equipe mexicana que terminou em segundo lugar em um torneio regional competirá no lugar dos venezuelanos para que o torneio possa prosseguir, acrescentou.

A Casa Branca e o Departamento de Estado não responderam imediatamente aos pedidos de comentários neste sábado. No mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, proibiu a entrada de pessoas de 12 países e restringiu a de cidadãos de outros sete, incluindo a Venezuela.

Na região da América Latina, a Cacique Mara terminou com um recorde de 5-0, de acordo com a Little League. A Série Mundial de Beisebol da Liga Sênior de 2025 será realizada de 26 de julho a 2 de agosto em Easley, Carolina do Sul.

(Reportagem de Douglas Gillison e Andrea Shalal em Washington)