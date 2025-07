Estilo 'durão' de Lula pode fazer Trump diminuir tarifas, diz professor

O estilo firme e 'durão' de Lula nas negociações com os Estados Unidos pode fazer o presidente Donald Trump ceder na aplicação das tarifas de 50%, que devem começar a valer em 1º de agosto, disse Beto Vasques, professor da FESPSP, em entrevista ao UOL News 1ª Edição de hoje, no Canal UOL.

Os Estados Unidos acusaram o golpe. Eles acharam o quê? Que o Lula ia ser o [Volodymyr] Zelensky ou o [Cyril] Ramaphosa da África do Sul, que foram se meter na cova dos leões? Não. O Lula aprende e aprendeu com a experiência dos outros casos.

Obviamente não é uma negociação com racionalidade econômica nem comercial. Essa postura do presidente Lula está corretíssima. Ele mantém uma mão sempre estendida para uma negociação que ele sabe que dificilmente existirá, pelo menos no curto prazo, mas com a outra mão mantém a guarda alta para poder golpear.

Beto Vasques

Segundo o professor, Trump nunca escondeu que valoriza os líderes mais durões nas negociações, como o presidente russo Vladimir Putin, por exemplo. Diante disso, Lula age corretamente a poucos dias do início da taxação em 50% para todos os produtos brasileiros - previsto para a próxima sexta (1º).

Trump é uma criatura muito instável, mas que valoriza, e sempre falou isso, os tipos durões. Ele despreza gente que se humilha como o Zelensky, como o próprio [Javier] Milei, que voluntariamente vai abanar o rabinho.

Agora, figuras como Putin, o Kim [Jong-un], da Coreia do Norte, o próprio Xi [Jinping], ele respeita por serem durões, então sempre fica com essa estratégia até o último minuto. O governo brasileiro está atuando, não pediu prorrogação nem foi se humilhar na Casa Branca. Jogou com um perfil de ser duro.

Beto Vasques

Ronilso: Na prática, EUA sugerem que Brasil não se humilhou o suficiente

Ao dizer que o Brasil não se esforçou o suficiente para negociar as tarifas, os Estados Unidos sugerem, na realidade, que o Brasil não se humilhou o bastante, falou o colunista Ronilso Pacheco na 1ª edição do UOL News.

É interessante essa coisa, né? Do alto do pedestal você diz não se esforçou o suficiente. A minha leitura é você não se humilhou o suficiente, porque não tem tratativas técnicas, econômicas, legais, inclusive políticas que justifiquem uma negociação e uma conversa.

Esse tipo de negociação não é sobre esforço unilateral e necessário. Esse tipo de negociação é sobre conversas tratativas e diplomáticas que são feitas.

Então, de fato, o Estados Unidos está decidido a dificultar qualquer tipo de negociação, porque a decisão final vai ser de Donald Trump. Eu ainda tenho dúvidas que Donald Trump, na hora H, não recue dessa decisão.

Ronilso Pacheco

