Enfermeira que atuou em Gaza teme mais mortes por fome e critica bloqueio

A enfermeira do Médicos Sem Fronteiras Ruth Moreira Barros, que atuou na Faixa de Gaza entre fevereiro e abril deste ano, teme ainda mais mortes por desnutrição. Ela deu a declaração hoje, em entrevista ao UOL News. Mais cinco pessoas morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas.

A situação da desnutrição vem se agravando cada dia mais, os relatórios do IPC, que é um órgão responsável pela análise e monitoramento da situação de segurança alimentar no mundo, foi lançado em maio e já relatava que toda a Faixa de Gaza estava em estágio 4, que é um estágio de urgência. E é uma escala que vai até o nível 5 de fome, com a iminência de chegar todo o território ao nível 5 em qualquer momento, até setembro.

Infelizmente, o que a gente está vendo é que não mudou a situação em relação à entrada de suprimentos, os números que entram hoje em Gaza são realmente uma gota no oceano, tendo em vista a necessidade. Estou falando de água, de alimentos, de medicamentos, de combustível. A população de Gaza está realmente em uma situação devastadora.

Se a situação não mudar em relação à entrada de suprimentos, os números com mortos relacionados à desnutrição, eles vão aumentar cada vez mais.

Ruth Moreira Barros, enfermeira do Médicos Sem Fronteiras

Na entrevista ao UOL News, a enfermeira do Médicos Sem Fronteiras também criticou o bloqueio de Israel à Faixa de Gaza, interrompendo a entrada de ajuda com alimentos.

Antes desse cerco que Israel está fazendo, antes de iniciar esse conflito, entravam cerca de 500 caminhões por dia na Faixa de Gaza para os suprimentos.

Atualmente a gente tem uma entrada de menos de 20, 28 caminhões por dia e a gente sabe que o problema não é como se entrega, é o acesso em si.

O que a gente precisa mesmo é que as autoridades israelenses abram as portas e que permitam que esse material chegue. Eles têm suprimentos, a gente tem condições de fornecer suporte à população de Gaza, mas infelizmente a gente continua sendo bloqueado.

Ruth Moreira Barros, enfermeira do Médicos Sem Fronteiras

